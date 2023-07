Isabel Preysler aclara qué joyas han sido robadas

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no ganan para sustos. El último ha sido un espectacular robo a punta pistola de distintas joyas, entre ellas, collares y pulseras de estilo antiguo cuyo valor superaría los dos millones de euros. La última en pronunciarse al respecto ha sido Isabel Preysler quien ha aclarado un importante detalle.

Los ladrones no han sustraídos joyas pertenecientes a su familia. "Las joyas no son mías tampoco de Tamara", afirmaba la socialité en conversación con Aurelio Manzano. Todo apunta a que se trata de piezas que iban a lucir miembros de la familia de Íñigo Onieva. Este caso, ahora en manos de la policía, añade una nueva polémica a la gran boda de la año que tendrá lugar el próximo 8 de julio en la finca El Rincón, el palacete que la marquesa de Griñón heredó de su padre. Cabe recordar que el vestido de la novia también generó en su momento un importante revuelo. En un principio iba a estar diseñado por la firma vasca 'Sophie et Voilà', pero declinaron hacerlo debido a las exigencias de Tamara Falcó.

Un robo millonario

El robo ocurrió el pasado jueves, 29 de junio, en la A-6. Tres atracadores interceptaron el coche de alta gama en el que viajaban los joyeros, a la altura del municipio de Las Rozas, Madrid. Los ladrones, armados con cuchillos y pistolas, pararon el vehículo y pincharon las ruedas. En un primer momento creyeron que se trataba de agentes de la autoridad ya que los atracadores, que al parecer eran extranjeros, iban ataviados con chalecos reflectantes. Los joyeros regresaban a Valladolid tras haber mantenido una reunión en Madrid. A uno de ellos le dio un ataque de ansiedad por lo ocurrido. La policía continúa con la investigación, pero por el momento el paradero de las joyas es un auténtico misterio.

Íñigo Onieva quitaba hierro al asunto. "Estamos perfectamente y todo está bien. Ningún tipo de estrés, más allá del típico que pueda tener cualquier matrimonio antes de casarse". El empresario aclaraba que las joyas sustraídas no tienen nada que ver con ellos. "Será de otra pareja. Desafortunadamente para ellos ha pasado eso, pero nosotros no somos. Gracias por el interés, pero todo está perfecto".