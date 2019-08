1 Su último gran amor

Con Mario Vargas Llosa, su actual pareja, no tiene pensado dar ningún paso importante ya que están felices tal y como son. “Mario hace la vida muy fácil y agradable, y no se da a sí mismo la más mínima importancia. Admiro su gran humildad. Mario es adorable, se amolda muchísimo a mi vida y me hace muy feliz. No podría estar con alguien que no considere inteligente o que no le tenga ninguna admiración”, contó la propia Isabel.