Las escenas nunca vistas de la vida de Isabel Preysler, en su nuevo documental

Vamos a poder ver a Isabel Preysler como nunca la hemos visto. Esa es la premisa del nuevo documental que estrena en la plataforma Disney+, 'Isabel Preysler: Mi Navidad', el próximo 5 de diciembre. Por primera vez, la reina de corazones abre su más estricta intimidad a las cámaras con motivo de una de las fechas más señaladas para ella. Es en este momento del año cuando se reúne con sus seres queridos y ejerce de anfitriona en su majestuosa casa de Puerta de Hierro, en Madrid. La producción de la multinacional permitirá al espectador conocer su faceta más íntima y privada, así como su perfil más desconocido como abuela y madre. Un documento audiovisual imperdible al que revista SEMANA ha tenido acceso. Más aún: hemos podido visionar con ella los dos primeros capítulos.

Una oportunidad única para ver a Isabel Preysler en la más estricta intimidad

Es por todos sabidos que las festividades navideñas son una de las épocas favoritas de Isabel Preysler. Y este año más que nunca. La madre de Tamara Falcó está a punto de estrenar su 'docuserie' que, promete, no va a dejar indiferente a nadie. Disney+ ha tirado la casa por la ventana para hacer de este especial navideño las delicias de los seguidores de la 'socialité' por excelencia de nuestro país. La propia Isabel acompañó a nuestra revista para ver el adelanto de su esperada serie. Dos capítulos en los que vamos a poder ver cómo se desenvuelve en su día a día, realizando actividades tan cotidianas como desayunar, acudir a su centro de estética de referencia, recibir a sus amigos y seres queridos en su domicilio...

Su pacerla más privada va a aquedar al descubierto en esta producción única. Tendremos acceso de primera mano a cómo cuida de su alimentación, cuáles son algunas de sus aficiones y manías más desconocidas. Muchos detalles privados que, hasta ahora, no eran de dominio público ni mucho menos. También podremos presenciar cómo afronta los momentos de soledad que experimenta dentro de su gran vivienda madrileña. Episodios que, al contrario de lo que le ocurre a muchas personas, a Isabel le resultan imprescindibles para conectarse con ella misma y disfrutar de sus 'hobbies'. Son situaciones que una cámara jamás había tenido la oportunidad de filmar y permitirán entrar en rincones de su hogar nunca antes vistos. Pero eso no es todo. El espectador también tendrá acceso a grabaciones inéditas de vídeos caseros de la hemeroteca de la familia. Sin duda, un motivo más para no perderse el documental navideño.

Un documento imperdible para conocer a la reina de corazones a puerta cerrada

Por supuesto, para su documental en Disney+, Isabel Preysler contará con la 'actuación' estelar de sus hijos. Ana Boyer y Tamara Falcó son dos de las grandes 'actrices secundarias' que acompañarán a su madre en esta aventura insólita. Las tres mujeres protagonizarán momentos típicos madre-hija en los que podremos descubrir cómo es su verdadero trato a puerta cerrada. No faltarán sus nietos. Los hijos de la pequeña de los Preysler y Fernando Verdasco también estarán presentes en esta super producción que protagoniza su abuela para la plataforma de 'streaming'. Recordemos que el matrimonio tiene dos hijos, Miguel, que nació en 2019, y Mateo un año después. Los dos llegaron para cerrar con broche de oro la relación de sus padres y hacer las delicias de su famosa abuela.

El objetivo del especial 'Isabel Preysler: Mis Navidades' no es otro que el trasladarnos a las Navidades en las que la 'socialité' reunía a todos sus hijos en la casa que compartía con su marido, el fallecido Miguel Boyer. La emoción con la que recuerda esos días en los que Miguel y sus hijos desenvolvían decenas de regalos bajo el árbol consiguen invadir de nostalgia al espectador. Será inevitable para este trasladarse a las Navidades que comparte con su familia y seres queridos. Las conversaciones más íntimas y divertidas y las emociones más sentidas se superponen en esta esperada 'docuserie' que está a punto de estrenarse. La reina de corazones por antonomasia ha dado un paso al frente para que la podamos conocer mejor y de forma más íntima.