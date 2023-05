Dentro de apenas 23 días, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se darán el 'sí, quiero'. Un acontecimiento que, sin duda alguna, marcará un antes y un después para el clan Falcó Preysler. Quizás esta cuenta atrás haya tenido que ver en las últimas decisiones de Isabel Preysler, quien, según personas cercanas a ella, no está en su mejor momento económico. "No atraviesa su momento más boyante", dicen. Lo cierto es que ante los cuantiosos gastos en los que incurrirá en la boda de su hija ha decidido economizar al máximo en gastos que, al menos por el momento, considera prescindibles. Esto explica que haya despedido a varios empleados domésticos que trabajaban en su exclusiva residencia de Puerta de Hierro, en Madrid.

"Antes, su principal fuente de ingresos eran las marcas de la que ella eran imagen. No quiere decir esto que ahora no esté ganando con eso, pero no se ha sabido reinventar. Ha fallado, le ofrecieron renovarse con redes sociales y ha salido fatal", ha asegurado Marisa Martín Blázquez en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. "No es que esté tiesa, pero aceptó este proyecto (su nuevo documental) para tener un respiro", ha apuntado sobre este proyecto la periodista. "Antes de aceptar pidió permiso a sus hijos, porque sabe que les va a afectar de algún modo. Pero ellos estaban encantados".

Por su parte, Alessandro Lequio ha destacado que Mario Vargas Llosa, ex de la socialité, participaba en los gastos de mantenimiento de la residencia de Isabel Preysler. "Varga Llosa se fue y llegaron los problemas. El se hacía cargo de varios gastos de esa casa", ha explicado sobre este asunto el italiano.

Isabel Preysler no solo ha tomado medidas para economizar en su día a día. También se ha lanzado de lleno en un nuevo proyecto audiovisual que le proporcionará jugosos ingresos. Se trata de su primer proyecto para un servicio de streaming en España: tendrá su propio reality en Disney+. ""Con Isabel os vamos a conquistar realmente. Ponemos en marcha el primer proyecto de Isabel Preysler para un servicio de streaming en España. Nuestra protagonista nos abre las puertas de su casa para enseñarnos cómo se prepara para la época más especial del año", anunció la compañía la semana pasada.