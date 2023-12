La surrealista conversación telefónica entre Boris Izaguirre e Isabel Preysler donde entierran el hacha de guerra

Vídeo: Europa Press

La Navidad es, por excelencia, la época del año que sirve para acercar posturas a personas que llevan meses alejadas. Esto es precisamente lo que ha sucedido entre Isabel Preysler y Boris Izaguirre. Ambos se distanciaron cuando el venezolano afirmó que había que alejar a Tamara Falcó de “esa ideología odiosa que la rodea” en torno a la homosexualidad. Y aunque la marquesa de Griñón aclaró en ‘El Hormiguero’ que no se había referido a ningún colectivo LGTBI, su relación con el periodista empeoró considerablemente, y por ende la de su madre. Sin embargo, ahora las dos partes han enterrado el hacha de guerra e incluso han protagonizado una emotiva llamada de la que ahora han salido a la luz todos los detalles.

Después de haber pasado meses sin dirigirse la palabra, Boris Izaguirre ha dado un paso al frente al enviar un ramo de flores a la casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro. Un tierno gesto que agradecía la también conocida como ‘reina de corazones’ por vía telefónica: “Ella me dijo: ‘Hola Boris, te quiero agradecer las flores, son preciosas’, y le dije: ‘Me encanta, de verdad, hablar contigo’. Me dijo: ‘Quiero desearte Feliz Navidad’, y hablamos de otras cosas”, ha indicado el comunicador, visiblemente contento por este acercamiento con una de las familias más mediáticas del momento.

Aunque el rifirrafe entre ellos fue muy sonado, Boris no ha cambiado en ningún momento la manera en la que tiene guardada a Isabel en la lista de contactos de su teléfono móvil: “Yo no la tengo guardada así en mi teléfono porque tengo la costumbre vieja de que a amigas como Isabel hay que guardarlas de manera más discreta. Pone Isa”, ha contado ante los medios de comunicación. Una forma de demostrar que el cariño que la tiene sigue estando intacto: “Cuando lo vi me sorprendió que estuviera al otro lado del teléfono, ha sido una cosa muy feliz porque no siempre estoy con el teléfono en la mano y respondí inmediatamente”, ha continuado.

El primer acercamiento entre el periodista, la marquesa y su madre

Por otro lado, con quien también Izaguirre ha tendido puentes es con Tamara Falcó. La ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ y el que fuera su amigo coincidían en uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Madrid. Ambos tenían guardados sus respectivos asientos en el front-row, y no dudaron en saludarse y en fundirse en un abrazo en cuanto cruzaron miradas. Con este movimiento aclararon que su amistad podría estar viviendo una segunda oportunidad pese a que el periodista no fue invitado a la boda de la marquesa de Griñón con Íñigo Onieva el pasado 8 de julio.

Al excluir de su lista de seres queridos a Izaguirre, Tamara dejaba claro que sus palabras no le habían gustado en absoluto. Tras romper con Íñigo Onieva, la marquesa viajó a México para participar en el Congreso Mundial de las Familias. Una reunión en la que habló de la existencia de “tipos distintos de sexualidades y sitios donde ejercer el mal”. Sus palabras no terminaron de convencer al que fuera su amigo y, a partir de ahí, se forjó un enfriamiento entre ellos que poco a poco intentan enmendar.

Isabel Preysler y Tamara Falcó, las próximas protagonistas de 'El Hormiguero'

Ahora, tanto Tamara como Isabel tendrán oportunidad de hablar sobre su acercamiento a Boris Izaguirre en la próxima emisión de ‘El Hormiguero’. Mientras que la hija de Carlos Falcó ocupará su puesto en la tertulia del programa de las noches de Antena 3, su madre hará lo propio en forma de invitada frente a Pablo Motos. Las dos se convertirán en las protagonistas indiscutibles de las próximas horas ahora que la ex de Julio Iglesias ha estrenado su nuevo documental en Disney+.

Por ahora, se desconoce el contenido de las preguntas que el presentador hará a Preysler, aunque todo apunta a que intentará sacar a relucir su lado más personal, que a veces pasa desapercibido para la prensa. Además, madre e hija podrán reencontrarse en el plató y poner en común alguna anécdota privada ahora que la Navidad está a punto de comenzar.

Si algo está claro, es que se trata de una intervención televisiva muy deseada para la audiencia. El maestro de ceremonias de la cadena de El Pardo ya lo venía anunciando desde hacía semanas, y finalmente, podrá sentarse cara a cara con uno de los personajes más destacados de los últimos tiempos.