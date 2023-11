Las confidencias más íntimas de Isabel Preysler desde el sofá de su casa

Vídeo: Disney+

Hasta el 5 de diciembre los espectadores no descubrirán la verdadera esencia de Isabel Preysler y es que esa es la fecha en la que se estrena su proyecto de Disney+. Hablamos de 'Isabel Preysler: Mi Navidad', dos capítulos a los que SEMANA ha tenido acceso y de los que ahora te queremos enseñar un adelanto. Poco después de que viera la luz el tráiler en el que la reina de corazones habla sobre todos sus hijos y muestra sus preparativos para estas fechas, te mostramos imágenes nunca vistas. Un esperadísimo documental repleto de sorpresas, pero cuyos entresijos eran una incógnita. Hasta ahora, pues esta revista quiere hacerte partícipe de esta docuserie en primicia.

La Isabel Preysler de "andar por casa" promete sorprender a los espectadores de su documental de Disney+

Se trata de un vídeo de muy poca duración, pero que está cargado de significado. En él aparece Isabel Preysler, uno de los rostros más conocidos de nuestro país, en un ambiente distendido y que, sobre todo, evidencia detalles desconocidos de su personalidad. Acostumbrados a ver a Isabel en photocalls, protagonizar portadas o acompañada de personajes relevantes, en esta ocasión ella quiere mostrar otra faceta. Una de "andar por casa" y que nada tiene que ver con lo visto hasta ahora. "Estos momentos me dan mucha paz, yo lo necesito. Son momentos donde estoy sola. Busco siempre esos momentos...tener mi espacio. Siempre lo he necesitado, aunque hay parejas que no siempre lo comprenden", dice Isabel, quien el pasado diciembre rompió con el escritor Mario Vargas Llosa.

En las imágenes que te ofrecemos en este artículo descubrirás a la madre de Tamara Falcó en su increíble mansión de Puerta de Hierro en Madrid. Unos muros repletos de recuerdos en los que ella tiene un lugar favorito, una estancia que le permite estar en paz y reconectar consigo misma. Momentos cotidianos en los que nunca habíamos podido ver a Preysler y que ahora servirán para ver su lado más desconocido. Tras varias décadas en la palestra mediática y con una imagen impecable en los medios, Isabel se abre en canal y cuenta algunos 'secretos' como su necesidad de estar sola y tener su parcela, aunque esté en pareja.

Isabel Preysler habla desde el sofá de su casa de Puerta de Hierro

A pesar de que este aspecto no siempre ha sido entendido por sus parejas, Isabel Preysler tiene claro que no renunciará a ello. Llegar a casa, sentarse en su sofá y reflexionar acerca de su día es algo imprescindible, tanto que repite este paso cada día. Confesiones íntimas desde su sofá, desde ese rincón de casa en el muchos de nosotros encontramos la paz mental y en el que olvidamos los problemas.

Eso sí, este tan solo es un aperitivo de todo lo que espera a los espectadores del proyecto de Disney+ e Isabel Preysler. Cuando solo quedan unos días para verla en acción, lo que nadie duda es que si lo visualizamos conseguiremos trasladarnos a la época en la que Preysler reunía a toda su familia por Navidad. Ella y sus hijos organizaban con meses de antelación una celebración por todo lo alto en la casa que compartía con su marido, el fallecido Miguel Boyer. Días y noches cargados de nostalgia a los que ha decidido invitarnos, aunque sea de forma figurada.

Por primera vez nos colaremos en las habitaciones más desconocidas de la propiedad de Preysler. Con 2.000 metros construidos y un jardín digno de revista, Isabel nos enseña su espectacular mansión y comparte un punto que nunca había salido a relucir. "Siempre he necesitado mi espacio", asegura mirando a cámara. Está convencida de lo importante que es priorizarse a sí mismo y recuperar tu poder personal, una cuestión que no han compartido todos los amores que han pasado por su vida.

Esta semana ha hecho gala de sus excelentes dotes de anfitriona e invitaba a varios periodistas a su espacio más íntimo, su casa. La revista SEMANA ha tenido la suerte de haber visionado los dos capítulos junto a ella, 80 minutos que muy pronto todo el mundo podrá descubrir en la plataforma de Disney+.

Así las cosas Isabel Preysler promete hacer ruido y mostrar cómo es en casa, el que es, sin ningún género de dudas, su espacio más especial. El lugar en el que no se siente juzgada y en el que se permite decir lo primero que se le pasa por la cabeza. Son muchos, cada vez más, los que esperan ver su verdadera esencia. Una fin de espera que ya tiene fecha y es que a comienzos de diciembre se estrena una docuserie en la que ella será la absoluta protagonista. Eso no quita que reciba durante la grabación el apoyo de sus hijas y nos permita así descubrir también su papel como madre. No te pierdas el vídeo de este artículo.