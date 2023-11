Vídeo: Europa Press

Aunque la relación amistosa entre Boris Izaguirre y Tamara Falcó era una de las más consolidadas del panorama nacional, unas declaraciones de esta última la detonaron por completo. La marquesa de Griñón habló sin reparo sobre la sexualidad y ofreció un testimonio que no gustó en absoluto al venezolano, que ha guardado las distancias con la esposa de Íñigo Onieva hasta ahora. Sin embargo, poco a poco las aguas están volviendo a su cauce entre ellos y sus caminos parecen estar uniéndose de nuevo, y así lo ha demostrado él en su última aparición pública, en la que ha mencionado especialmente a Isabel Preysler.

Con motivo de la gala en la que se premiaría a Carlota Casiraghi como ‘personaje del año 2023’, Boris Izaguirre se desplazaba hasta Sevilla el pasado jueves, 2 de noviembre. En la Ciudad Hispalense tuvo oportunidad de hablar con la prensa no solo sobre el papel feminista de la hija de Carolina de Mónaco, sino también del saludo que protagonizó con Isabel Preysler: “Fue un saludo muy bonito, no fue solo de educación, fue muy bonito, de verdad, este tipo de cosas no me lo esperaba, yo pensaba que todavía teníamos que hablar un poco más, pero de repente, cuando estábamos allí, Isabel apartó el plato de la cena y extendió los brazos y yo estaba tan nervioso que me tropecé y casi me caigo encima de ella”, comenzaba explicando, haciendo referencia al pasado lunes, 30 de octubre.

Ambos coincidieron en la casa de Jimena Blázquez, donde el comunicador saludó en primer lugar a Íñigo Onieva, luego a Tamara Falcó y por último a la también conocida como “reina de corazones”: “Esto no se trata de iniciativas, Isabel ofreció un beso y la verdad que no lo esperaba (…) Primero tenemos que poner todo esto en la normalidad, como dice Tamara. Para mí es muy de agradecer este proceso así como ha sido, así como ha sido condenado para mí y odioso para mí todo el año, que hemos estado sin poder hablar con normalidad. Todo esto que estamos pasando ahora es muy edificante, muy emocionante”, continuaba, dejando entrever que prefiere que sea una reconciliación privada tanto para él como para la familia de la marquesa de Griñón.

La primera toma de contacto de Boris Izaguirre y la hija de Isabel Preysler

Sea como fuere, si algo está claro es que a Boris le hace especial ilusión retomar el contacto con la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’. Había pasado casi un año de su distanciamiento cuando ambos volvieron a verse las caras en el desfile de Pedro del Hierro durante la Mercedes-Benz Fashion Week. La hija de Carlos Falcó ya estaba sentada en el ‘front row’ cuando Izaguirre se dejó ver en la primera fila de la pasarela, en la que comenzó a saludar a algunos de los invitados. Cuando llegó el momento de intercambiar miradas con Tamara, el de Caracas no tuvo reparo en fundirse con ella en un abrazo e intercambiar una breve conversación que resultaba ser el significado de su esperada firma de la paz.

El detonante del distanciamiento entre el periodista y Tamara Falcó

El vínculo entre Tamara y Boris saltaba por los aires el pasado mes de octubre. Tras su ruptura con su ahora marido, la marquesa viajaba a México para participar en el Congreso Mundial de las Familias, promovido por sectores ultracatólicos. Una intervención en la que hizo unas polémicas declaraciones que fueron tachadas de homófobas” y a las que respondió Izaguirre sin reparo alguno.

En su columna para ‘El País’, el periodista criticó duramente las palabras de su amiga: “En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva, algo que ella reconoció tanto en Madrid como en su polémica participación en la cumbre mexicana. Ahora deberíamos repetir el esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea”, señalaba. Pero lejos de dejar ahí sus declaraciones, el venezolano siguió echando leña al fuego: “Les interesa su popularidad, su vestuario opusino, esos polvos metalizados extraterrestres en sus mejillas y, sobre todo, su declarad fe católica. No es mi estilo sermonear, pero, si tuviera que decirle lo que pienso, sugeriría un alejamiento de las malas compañías y quizás una disculpa explícita”, zanjaba, rompiendo así su amistad con la chef.