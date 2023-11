Isabel Preysler, como nunca la hemos visto: en bata y pantuflas compartiendo los secretos de su desayuno

Vídeo: Disney

La premisa promete: Isabel Preysler como nunca la hemos visto. Y el epígrafe se queda corto. El próximo 5 de diciembre se estrena el esperadísimo documental 'Isabel Preysler: Mi Navidad' en la plataforma de 'streaming' Disney+. Una fecha que los incondicionales de la reina de corazones (y los curiosos) esperan ya con ansias. Revista SEMANA tuvo la oportunidad de visionar con ella los dos primeros capítulos en la intimidad de su hogar, localizado en la exclusiva urbanización Puerta de Hierro, en Madrid. Isabel nos recibió para compartir con ella este abrebocas que, promete, ser la revelación televisiva de las fiestas navideñas. Una cita ineludible que coincidió con la macroquedada que organizó para enseñarle a sus amigos y otros rostros conocidos de la actualidad nacional el resultado de esta megaproducción.

Por primera vez, la madre de Tamara Falcó abre su más estricta intimidad a las cámaras con motivo de una de sus épocas favoritas. Es durante las Navidades cuando reúne a todos sus seres queridos alrededor de la mesa y del árbol para compartir anécdotas y momentos para el recuerdo. La producción no solo permite conocer cada rincón de la casa de la 'socialité' española por antonomasia, sino que nos adentra en su mundo cotidiano, sus afectos, manías, aficiones... También nos desvela cómo se desenvuelve Isabel de puertas para dentro, cuando está rodeada de sus hijos y sus nietos, ejerciendo de anfitriona, madre y abuela. Cómo es ella en realidad cuando nadie la ve, aunque al otro lado del televisor su público se va a contar por miles.

El día a día de la madre de Tamara Falcó al descubierto

¿Te imaginas a Isabel Preysler desayunando como cualquiera de nosotros, en bata y pantuflas para combatir las frías temperaturas de esta época del año? Ya no hace falta imaginar porque ella misma se encarga de que la veamos así de natural y cercana. Siempre perfecta, por supuesto, porque ella está echa de otra pasta. Una imagen de la exnovia de Mario Vargas Llosa de lo más mundana que nos acerca a su cotidianidad y sus rituales 'mañaneros'. Nunca prescinde de la primera comida del día como parte de su rutina de cuidados y mimos indispensables. ¿Qué hace Isabel durante una jornada normal? La incógnita queda también resuelta en esta 'docuserie' imperdible. La veremos acudir a su centro de estética de referencia, compartir con amigos, recibirlos en su vivienda y agasajarlos... Un sinfín de situaciones que, prometen, sorprender.

Su pacerla más privada va a aquedar al descubierto en esta producción única. Tendremos acceso de primera mano a cómo cuida de su alimentación, cuáles son algunas de sus aficiones y manías más insospechadas. Muchos detalles privados que, hasta ahora, no eran de dominio público ni mucho menos. También podremos presenciar cómo afronta los momentos de soledad que experimenta dentro de su gran vivienda madrileña. Episodios que, al contrario de lo que le ocurre a muchas personas, a Isabel le resultan imprescindibles para conectarse con ella misma y disfrutar de sus 'hobbies'. Son situaciones que una cámara jamás había tenido la oportunidad de filmar de forma tan privada y próxima.

Una Isabel Preyler irreconocible de "estar por casa"

Junto a la gran protagonista de 'Isabel Preysler: Mi Navidad' no podían faltar Tamara Falcó y su hermana Ana Boyer, que ejercen de 'actrices' secundarias de esta producción para la que no se ha escatimado en gastos. Las dos mujeres acompañan a su famosa madre en esta aventura insólita para deleite de los usuarios de Disney+. No faltarán, por supuesto, las 'discusiones' madre-hijas, las conversaciones íntimas y los momentos divertidos entre ellas que sacarán más de una carcajada. Pero eso no es todo. El espectador también tendrá acceso a grabaciones inéditas que Isabel pondrá a disposición de su público. Se trata de vídeos caseros de la hemeroteca familiar que se irán desvelando en cada capítulo y permitirán, más si cabe, adentrarse en la vida más personal de la exmujer de Julio Iglesias. Sin duda, una excusa más para no perderse este documental navideño.

Acostumbrados a ver a Isabel Preysler copando portadas, acudiendo a los eventos más exclusivos y liderando los 'photocalls' con atuendos de infarto, ahora nos encontramos con una Isabel Preysler de "estar por casa". Una versión que nada tiene que ver con lo que conocíamos y ella se había encargado de mostrar durante décadas. Hasta ahora. Prueba de ello es el vídeo adelanto que te ofrecemos, con una reina de corazones irreconocible.