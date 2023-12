Isabel Preysler anuncia dónde pasará las Navidades (y con quién)

Vídeo: Revista SEMANA

Isabel Preysler está inmersa en la promoción de su nueva aventura profesional y uno de los 'realities' más esperados. La reina de corazones, por fin, se deja ver en su día a día y ¡celebrando la Navidad! La nueva estrella de la pequeña pantalla ha reunido a toda la prensa en el hotel Ritz de Madrid para presentar ‘Isabel Preysler, mi Navidad’. Un 'docureality' que se emitirá próximamente en Disney y en el que mostrará cómo vive estas fechas tan señaladas en compañía de su familia e hijos. Bajo la batuta de Carlos Latre, Isabel nos desvela todos los detalles de este nuevo proyecto.

Has mostrado partes íntimas muy personales...

Se han metido por toda mi casa y no me había enterado. Me he sorprendido.

Te vemos desayunando...

Normalmente lo hago sin maquillar, pero aquí se me han maquillado totalmente.

Tu hija dice que es incapaz de explicar tu desayuno.

Ella dice que no lo puede explicar porque es muy raro (risas). Pongo mucha vitamina C, pero si tengo un día de trabajo desayuno tostadas.

Explicas que no te gusta que te hablen hasta después del desayuno.

No me gusta que me hablen hasta después de desayunar porque tengo la tensión bajo. A los únicos que se los permito es a mis nietos. Ellos me llaman “Lala”.

Isabel Preysler se sincera sobre los momentos de soledad cuando está en pareja

En el documental también narras lo importante que es para ti tener tu espacio, incluso cuando estás en pareja.

A todo el mundo les hace falta momentos de soledad. Hago lo que me apetece en ese momento, por ejemplo, ver una serie, me pongo música… También las utilizo para llamar a mis hijos en Miami… Es mi tiempo y lo disfruto mucho porque son momentos en los que todos están durmiendo.

En este 'reality' se ve a Miguel Boyer disfrutando.

Miguel disfrutaba mucho de la Navidad y de los niños. Preparaba los regalos y les dejaba un carta con dinero para cada uno de ellos en los calcetines.

Siempre tuvo una imagen de hombre serio, pero aquí se ve todo lo contrario.

En casa, para nada. Tenía mucho sentido del humor, pero entiendo que en su trabajo se viera otra faceta. Era muy disfrutón y muy querido. Él llegó a mi casa cuando Tamara todavía era muy pequeño. Fue un pilar muy importante para ella y para mi hija también. Eso sí, Carlos también fue un gran padre.

¿Recuerdas su última Navidad?

En la ultima Navidad cenó con todos y lo disfrutó como uno más.

¿Como se presentan estas Navidades?

Las vamos a celebrar en Miami. Todos juntos

La 'reina de corazones' abre las puertas de su exclusiva mansión y de su intimidad

Vamos a poder ver a Isabel Preysler como nunca antes. Incluso, en pantuflas y bata. Esa es la premisa del nuevo documental que protagoniza y se estrena en la plataforma Disney+ el martes 5 de diciembre. Por primera vez, la filipina de 72 años abre su más estricta intimidad a las cámaras con motivo de una de las fechas más señaladas para ella. La Navidad es ese momento del año cuando se reúne con sus seres queridos y ejerce de anfitriona en su majestuosa casa de Puerta de Hierro, en Madrid. La producción de la multinacional permitirá al espectador conocer su faceta más privada y personal, así como su perfil más desconocido como abuela y madre. Un documento imperdible al que revista SEMANA tuvo acceso hace unas semana. Más aún: pudimos visionar con ella los dos primeros capítulos que no dejarán a nadie indiferente.

El esperado documental no solo permite conocer cada rincón de la mansión de la 'socialité' por antonomasia de nuestro país, sino que nos adentra en su mundo cotidiano, sus afectos, manías, aficiones... También nos desvela cómo se desenvuelve Isabel de puertas para dentro, cuando está rodeada de sus hijos y sus nietos. Cómo es ella en realidad cuando nadie la ve, aunque al otro lado del televisor su público se va a contar por miles. Acostumbrados a ver a Isabel Preysler copando portadas, acudiendo a los eventos más exclusivos y liderando los 'photocalls' con atuendos de infarto, ahora nos encontramos con una Isabel de "estar por casa". Una versión que nada tiene que ver con lo que conocíamos de ella y ella se había encargado de proteger durante décadas. Hasta ahora.