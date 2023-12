Isabel Preysler adelanta cómo será el menú íntegro que ofrecerá en Navidad

Isabel Preysler está inmersa en la promoción de su nueva aventura profesional y uno de los 'realities' más esperados. La reina de corazones, por fin, se deja ver en su día a día y ¡celebrando la Navidad! La nueva estrella de la pequeña pantalla ha acudido a 'El Hormiguero', donde se ha enfrentado a la entrevista amable de Pablo Motos. Guapísima, luciendo un traje de dos piezas de color azul vibrante, no se ha cortado a la hora de responder a las preguntas del presentador. Nada más entrar, se ha fundido en un abrazo con Tamara Falcó, que miraba atenta la entrada en plató de su famosa madre. La familia Preysler pondrá rumbo a Miami estas Navidades. La 'socialité' ha desvelado el lujoso y completo menú que comerán en esta fecha señalada.

Hacía tiempo que no veíamos a Isabel Preysler en vivo y en directo sentada en un plató de televisión. Aunque su 'docureality' que se emite en Disney, ha sacado a la luz cómo se desenvuelve en su día a día y aspectos desconocidos de su vida, no hay nada como verla sin guion. La reina de corazones está magnífica. A sus 72 años, parece que el tiempo no pasa por ella. Este jueves 14 de diciembre, volví a 'El Hormiguero' donde se ha explayado como nunca. Ha demostrado que mantiene una gran relación con Pablo Motos y no ha dudado en contestar a todas sus preguntas. Una de ellas ha sido sobre el menú del que disfrutará en Navidad en compañía de los suyos.

"En estas épocas nos reunimos todos. Viajamos a Miami. Nos vamos Tamara, Íñigo, Ana, Fernando, los pequeños y yo", ha contado. ¿Y qué soléis cenáis?, le ha incurrido el presentador del formato de Antena3, líder de audiencias. "Se cena un poquito de todo. Es un menú complicado, Pablo. Pavo, siempre. Normalmente, cuando lo hacemos en Madrid, lo hace el padre de Fernando, que le queda buenísimo", ha confesado en referencia al progenitor del tenista Fernando Verdasco, marido de su hija Ana Boyer, embarazada de su tercer hijo. "Se sirve carne, como un solomillo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Julio, que no toma carne... Entonces hay que hacer una pasta y también para los niños. Pero hacemos el pavo con todo, ¿eh? Con el puré de patatas, el puré de castaña... Y con todas las salsas. La de 'cramberry', que es típica", ha sentenciado.