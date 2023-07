Isabel Preysler aclara cómo es su relación con Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando que hablar. La marquesa de Griñón y el empresario se daban el "sí, quiero" el pasado sábado, 8 de julio, en el Palacio 'El Rincón' y trascendían diversas informaciones que apuntaban a que las respectivas madres de los novios mantuvieron una tensa relación durante el enlace. Una semana después, Isabel Preysler ha roto su silencio y ha zanjado todos los rumores desvelando cuál es su relación con Carolina Molas.

Aurelio Manzano ha revelado en 'Fiesta' que ha podido hablar con Isabel Preysler acerca de cuál es la relación que mantiene con su consuegra, Carolina Molas. En concreto, la reina de corazones ha querido negar todo tipo de enemistad con ella. "Isabel vio que tratamos este tema, y me ha dicho: 'Es como lo habéis contado, no ha existido ninguna tensión entre Carolina y yo, no ha habido rivalidad ni ha habido ninguna tensión”, le ha explicado la madre de Tamara Falcó al periodista.

Unas declaraciones que iban en la misma línea que las que hacía la propia Carolina Molas hace unos días. Aunque no quería entrar en detalles y pronunciarse largo y tendido, lo cierto es que la madre de Íñigo Onieva hacía un gesto con el que negaba todas los rumores que se habían dicho sobre ellas. En concreto, mucho se habló de que Isabel Preysler le habría negado el saludo a su nueva consuegra y ambas habrían decidido no ir a la preboda de sus hijos para no tener que coincidir.

Isabel Preysler y Carolina Molas mantienen una relación muy cordial

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La madre de la marquesa de Griñón saludó efusivamente al padre del empresario, Ignacio Onieva, en las caballerizas. Además, las dos familias estuvieron juntas durante el convite. "Carolina estaba en la misma mesa que Isabel y las dos estaban frente a la mesa imperial en la que estaban los novios", desvela Aurelio Manzano. Una relación cordial que el propio Julio José Iglesias explicó días después de la boda. "Yo no he escuchado nada malo de mi madre hacia Carolina. Se llevan bien", declaraba muy escueto, sin querer entrar en detalles en 'Lazos de sangre'. Según el hijo de la Preysler, hubo un momento de charla durante la realización de las fotos de familia previa al banquete que duró apenas unos segundos. Carolina Mola se le acercó y también le saludó amablemente.