Isabel Preysler abandona Sevilla tras alojarse en el mismo hotel que Alfonso Díez

El pasado fin de semana, Isabel Preysler y Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, coincidieron en Sevilla, en la boda de Sol Medina y Pedro Domínguez-Majón. Allí, la madre de Tamara Falcó deslumbró con un look impecable. Pero no fue su look lo único que llamó la atención. No ha pasado desapercibido que el hotel en el que se alojó durante su estancia en la capital hispalense es el mismo en el que estuvo el que fuera tercer y último marido de Cayetana Martínez de Irujo. Es un tema por el que le han preguntado este lunes a la socialité. No se pierda el vídeo para ver su respuesta.

Vídeo: Europa Press