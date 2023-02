Isabel Pantoja ya tiene fecha para su regreso a los escenarios en España

Tras el enorme éxito que está teniendo su gira americana, Isabel Pantoja prepara ya su regreso a los escenarios en España. La tonadillera ya ha cerrado el que será su primer concierto en nuestro país. Será en Gran Canaria el próximo 26 de agosto cuando se reencuentre con su público 'nacional'. El recital tendrá lugar en el Gran Canaria Arena y se enmarca dentro de su gira 'Enamórate' con la que sus fans podrán disfrutar de su último álbum, «Canciones que me gustan«.

Estos días, la artista se encuentra de gira en Estados Unidos. Tras arrasar con llenos totales en Miami, donde actuó el pasado 10 y 11 de febrero, continuará el 17 en Nueva York, el 19 en Los Ángeles y, el 26 cantará en Puerto Rico. Así, dentro de seis meses, los más nostálgicos podrán disfrutar de sus temas clásicos: 'Marinero de Luces', 'A mi manera' o 'Hoy quiero confesarme', con las que actualmente triunfa entre sus admiradores de habla hispana en Estados Unidos. Cabe recordar que en su último álbum canta las canciones que han marcado toda su vida y su carrera musical.

Este viernes, 17 de febrero, Isabel Pantoja tiene una cita con sus admiradores en el United Palace de Nueva York. Una ciudad en la que la cantante y su equipo, encabezado por su hermano Agustín y su sobrina, Anabel Pantoja, están descubriendo los puntos de mayor interés turístico en la Gran Manzana.

Lo cierto es que esta gira por el continente americano está siendo un verdadero bálsamo para Isabel Pantoja. De la noche a la mañana ha pasado de estar recluida en Cantora a divertirse con su público y darse baños de masas en un país donde la sigue una legión de fans. En Estados Unidos, y en América en general, se siente muy cómoda, y alejada de las polémicas que la azotan en España, como su distanciamiento con su hijo, Kiko Rivera.

Tan a gusto está que su hija, Isa Pantoja, no ha ocultado que uno de los sueños de su madre es irse a vivir a América. "La veo súper feliz con mucha energía y me siento feliz de que pueda salir y de que pierda ese miedo a salir", decía el pasado martes en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. "Si ella sale le van a hacer preguntas incómodas... Sabéis la parte que cuentan las personas, pero no sabemos la parte que cuentan las personas. Ella no sale por miedo a que le pregunten", continuaba diciendo en el programa que presenta Ana Rosa Quintana. Ahora que su madre está a casi 6.000 kilómetros de casa, se da cuenta de que estos días en el país le están sentando de maravilla. "No veo prensa por ahí. Ahora que su madre (doña Ana) no está... uno de sus sueños era irse a América y espero que se lo plantee".

Durante su estancia en Nueva York, la cantante y los suyos se lo están pasando de maravilla en sus ratos libres. En las últimas horas se les ha visto disfrutar de comidas en los típicos fast food de la ciudad, pero también han recorrido las calles y se han quedado asombrados con la altura de los edificios más míticos de Nueva York. Un lugar al que, por cierto, viajaron desde Miami en jet privado. Todo un lujo propio de una diva de la canción como la Pantoja, que lleva subida a los escenarios desde que era apenas una niña.