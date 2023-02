Isabel Pantoja y su restaurante en Fuengirola: roban y destrozan el local por segunda vez

Isabel Pantoja está actualmente en Miami, donde está disfrutando al máximo de su gira repleta de lujo y éxito. Ha sido precisamente en la ciudad de los rascacielos donde ha conocido que el restaurante buffet 'Wok', el cual en su día fue una concesión del Ayuntamiento de Fuengirola para la tonadillera, ha sufrido su segundo robo en los últimos meses. Si bien hace tan solo unas semanas se supo del primer robo y acto vandálico en el mismo, ahora se ha descubierto que de nuevo se encuentra en una situación desastrosa. El mobiliario está roto por el suelo, paredes en muy malas condiciones o cristaleras hechas mil añicos son solo algunos de los aspectos que llaman la atención cuando se entra en su interior, de hecho, quien ha tenido la oportunidad de verlo se ha quedado sin palabras. Impresiona mucho ver el cambio que en muy poco tiempo ha dado, de hecho, hay gente de la zona que sabe de su estado y ha acudido para ver qué más puede llevarse.

El restaurante que en su día regentó Isabel Pantoja, ahora se encuentra en una situación pésima. Aunque han pasado muchos años desde que Isabel echara el cierre a este negocio, lo cierto es que la explotación sigue estando vinculada a una de las sociedades de Isabel Pantoja. Esto quiere decir que la artista sigue teniendo los derechos del local, aunque desde el Ayuntamiento quieren que eso cambia y rescatar la concesión con el único fin de recuperar la titularidad municipal.

'Wok' fue alquilado por Isabel Pantoja a un matrimonio asiático que le pagaban 12.000 euros al mes y donde podían dar de comer a casi 300 personas, sin embargo, ahora se encuentra con un local vacío, sin arrendatario y que, además, está completamente destrozado. Tampoco le salió bien a la artista cuando abrió sus puertas el restaurante junto a Diego Gómez, el cual cerró sus puertas en el año 2004 por impago y falta de clientela.

El restaurante en cuestión es muy amplio, tiene una gran terraza y un aparcamiento que permitía a los clientes aparcar y despreocuparse de su vehículo. A pesar de que durante años ha funcionado a la perfección gracias a un menú cerrado, desde hace tiempo no conseguía que los números cuadraran y cerraron, eso sí, sin imaginar lo que ha llegado tiempo después. La policía se ha visto obligada a personarse más de una vez allí y controlar que los destrozos no fueran a más, no pudiendo evitar que este local de nuevo sea víctima de actos vandálicos.

Su papel como hostelera no ha funcionado, a pesar del interés que en un principió generó. Fue en el año 2001 cuando probó suerte con 'Cantora', nombre con el que le hizo un guiño a su amada finca y que no fue rentable para ella. Ahora está precintado y se encuentra a la espera de ser recuperado por el Ayuntamiento y, por ende, eliminado de la lista de negocios de la artista.