Isabel Pantoja veta a Dulce en Telecinco a cambio de entrar en ‘GH VIP’

2 “Dulce es la mayor decepción de mi vida”, esta es la declaración que ha hecho Isabel Pantoja en el programa sobre la niñera de su hija

Acto seguido, Kiko Hernández ha llamado a Isabel Pantoja pensando que no le iba a coger el teléfono: “Ayer llamé a mi hija porque ella me lo pidió tres veces en el confesionario. Estoy deseando que mi hija me oiga. Como cualquier madre, hablé con ella. No estoy viendo el programa, en el móvil la sigo de vez en cuando. No sé cómo está, sé que no es conflictiva conviviendo. No me gustaría que saliera mi hija tan pronto, pero si tiene que salir, saldrá. La llamada de ayer fue para darle aliento a mi hija”.