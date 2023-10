A Isabel Pantoja no se la espera en la boda de su hija. Ya es definitivo. Un auténtico mazazo para Isa Pantoja que, según su círculo más próximo, ya ha digerido y aceptado. Porque, como ella misma ha expresado en varias ocasiones, nada le va a empañar uno de los días más importantes de su vida Este viernes 13 de octubre celebra en Sevilla su matrimonio con Asraf Beno, después de dos años de espera. Y lo hará rodeada de sus ser queridos. Ni la tonadillera ni su hijo, Kiko Rivera, están entre los invitados. Mientras esta fecha señalada se sucede, la cantante se refugia en Cantora.

Isabel Pantoja tiene claro quiénes son sus dos incondicionales, entre los que no incluye a sus hijos

De riguroso luto y peinada con su ya inconfundible coleta de caballo, Isabel Pantoja hizo de su reparación en televisión un momento histórico. El 5 de septiembre fue la última vez aparición pública de la madre de Isa, coincidiendo con su asistencia al plató de 'El Hormiguero'. Su regreso estaba marcado por una más que preparada estrategia de lavado de imagen de cara a quitarse de encima las polémicas que arrastra. Desde el caso Malaya, a su mala relación con sus hijos.

Ahora, sus palabras en el plató de Pablo Motos cobran más sentido que nunca. La Pantoja se mostraba tajante sobre esa supuesta soledad en la que está sumida. Sin que nadie le preguntara, se refirió a las personas que "realmente la quieren, que son muchas ¿eh?", decía. A continuación, nombraba quiénes son. "Mis dos hermanos, Agustín y Juan, son lo más importante. Tengo una cuñada que es un cielo y unas amigas del alma", confesaba. Ni rastro en sus menciones especiales a su hijo Kiko Rivera, con quien la relación es inexistente, ni a su hija Isa Pi, con la que tampoco se habla.

Un nuevo batacazo con la Agencia Tributaria del que la artista no se ha pronunciado

Desde su gira por Estados Unidos y América Latina a principios de este año, Isabel Pantoja no había vuelto a pisar un escenario. Desde la muerte de su madre y su hermano y las continuas desavenidas con sus vástagos, la sevillana ha hecho de su trabajo el centro de su mundo. Para fortuna de sus fans españoles, el sábado 26 de agosto comenzó su tour en Las Palmas al que le siguió su éxito en La Cartuja de Sevilla, el pasado 23 de septiembre. La tonadillera brilló con luz propia aunque evidenció que su poder de convocatoria menguado.

Tiene confirmados otros tres conciertos más. El del Palau de Sant Jordi, en Barcelona, el 30 de diciembre; el del Bilbao Arena Miribilla, el 13 de enero de 2024, y el último, en el Wizink Center, el 13 de abril. Rencuentros con sus fans que estarían en la cuerda floja, según las últimas informaciones. A finales de septiembre, Isabel sufría un nuevo revés por obra y gracia de la Agencia Tributaria. La entidad pública decidía retener su sueldo hasta que resuelva sus deudas millonarias. Y eso incluiría el dinero que percibe por sus conciertos masivos. Un drástico movimiento que podría solventar con la venta de su finca en Cantora que le dejó en herencia su marido Paquirri.

Las voces que le instan a que no deje sola a su hija el día de su boda con Asraf

Silencio. Esa es la postura que ha adoptado Isabel Pantoja desde que salieron a la luz sus últimos encontronazos con Hacienda. Más ahora, cuando resuenan con fuerza las voces críticas por su no asistencia a la boda de su hija. La última en pronunciarse al respecto con unas contundentes palabras ha sido Ana Rosa Quintana. La que fuera jefa de Isa Pantoja no entiende la decisión de su madre de no estar a su lado en una fecha tan sumamente señalada. "Es imperdonable", cargó duramente contra ella.

Una postura que también comparte Jorge Javier Vázquez. El presentador de 'Cuentos chinos' tiene un papel determinante en el matrimonio de Isa y Asraf. Será el encargado de llevar a la novia al altar y de ejercer como padrino. Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, conmigo no va a sufrir ningún rechazo. Haz conmigo lo que quieras", sentenciaba el de badalona en una emisión de su extinto programa. Un dardo directo contra Isabel Pantoja por dejar sola a su hija.

Ni la carta abierta que Jorge le ha enviado a la artista parece que va a lograr hacer que cambie de opinión. En ella le insta a que recapacite porque todavía está a tiempo de dar un paso al frente y demostrarle a España entera que apoya a Isa de manera incondicional. Todavía habrá que esperar unas horas para comprobar si la trama Pantoja da un giro imprevisible de 360 grados. aunque todo apunta a que, de Cantora, no se va mover.