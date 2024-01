Isabel Pantoja toma la decisión más difícil de su vida: vende Cantora y se muda a Madrid

Isabel Pantoja ha tomado una drástica decisión con el objetivo de saldar sus deudas con Hacienda lo antes posible. Tras poner en venta su ático de Fuengirola e incluso optar por deshacerse de parte de su mobiliario por otros métodos, la tonadillera ha decidido vender Cantora para mudarse de manera definitiva a Madrid.

Ha sido Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’ quien ha desvelado esta inesperada noticia que ha dejado boquiabiertos a todos sus compañeros de plató: “Su situación es complicada y le está obligando a hacer cambios. Uno de esos cambios y aconsejada por el productor que ahora la lleva es que tiene que venirse a Madrid y para ello facilitar la venta de Cantora. Estarían dispuestos hasta a que se la quede Hacienda porque piden mucho por ella”, ha comenzado explicando, dejando entrever que uno de los mayores deseos de Isabel Pantoja, a día de hoy, es el de deshacerse de la finca ubicada en Medina Sidonia.

Lejos de quejarse por el cambio, el periodista ha asegurado que el hermano de la cantante está “encantado”: “Después de meditarlo, la decisión es que van a venirse. Agustín está encantado porque lleva tiempo queriendo venirse y ella se está dejando aconsejar”, ha contado. Sin embargo, los hermanos todavía no tienen planes de mudanza a corto plazo, ya que están inmersos en la búsqueda del nuevo hogar perfecto para ellos: “Han visto casas, pero todavía no tienen. Le han aconsejado que viva por la Castellana, pero me extraña”, ha indicado.

Isabel Pantoja da el portazo definitivo al pasado con la venta de Cantora

Sea como fuere, si algo está claro es que el 2024 promete ser un año cargado de cambios para la intérprete de ‘Marinero de luces’. Pese a haberse mostrado un tanto reacia a vender Cantora anteriormente, finalmente ha optado por hacerlo y dar así pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida con la que deja atrás el pasado. Y es que, aunque se trata de una finca llena de recuerdos tanto con Paquirri como con sus hijos, también le ha supuesto varios quebraderos de cabeza por los altísimos costes que conlleva su cuidado.

Por ahora, quien no se ha pronunciado sobre esta decisión es Kiko Rivera. Fue hace un año cuando el hijo de la tonadillera anunció su intención de deshacerse de su parte de la finca para evitar las deudas que pudiera acarrearle en el futuro. Es por ello que, aunque no haya hablado sobre este inesperado movimiento por parte de su madre, todo apunta a que estará de acuerdo con él.

La tonadillera salda su deuda con Hacienda poco a poco

Cabe destacar que, hace apenas unos días, salía a la luz la noticia de la venta del ático de Fuengirola de Pantoja. Compuesto de dos apartamentos, el primero de ellos salía a subasta a comienzos del 2022, y un año después, la otra parte encontraba un nuevo propietario: “Ha sido una persona anónima la que ha ayudado y la que ha tapado nuevamente los huecos de Isabel Pantoja. Esta persona ha puesto en aval los conciertos de Hacienda y es quien ha vendido el piso. Es el que se ha encargado de la venta del resto de inmuebles. El piso ya se ha vendido”, detallaba Antonio Rossi en el programa de las mañanas de Telecinco.

Aunque en un primer momento Isabel intentó vender el piso de Málaga a un precio de casi un millón de euros, unas semanas más tarde SEMANA podía saber que lo había rebajado hasta los 300 mil. Una cantidad que ayudaría considerablemente a que la artista pueda, poco a poco, saldar la deuda que mantiene con Hacienda y que tantos problemas le ha traído durante los últimos años.

De hecho, Carmen Borrego revelaba que, cuando salió de ‘Supervivientes’, la tonadillera acudió personalmente a la Agencia Tributaria para conocer cuál era su situación económica y a cuánto ascendía su déficit monetario: “En la tercera planta del edificio de Hacienda, cuando se entera de lo que debe, se desmaya”, aseguraba la colaboradora de ‘Así es la vida’: “Ella no ha tenido conocimiento, no sé quién se lo ha llevado, de muchas cosas que le han ocurrido (…) Hay personas alrededor de Isabel que no le han estado contando la verdad”, insistía la hija de María Teresa Campos, el cierto modo apenada por Isabel.