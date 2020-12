Isabel Pantoja no está sola en su batalla mediática contra sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita. Miriam Saavedra les ha atacado muy duro para defender el honor vulnerado de la tonadillera. Vea el vídeo

La guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha divido a la opinión pública en dos. Los hay que defienden al hijo de la tonadillera en su batalla por hacer que se cumpla la última voluntad de su padre, Paquirri, lo que implica no solo la devolución de sus enseres íntimos a sus hijos, a quienes considera herederos legítimos, sino también averiguar qué ha pasado en Cantora para que su propiedad esté en manos de su madre y acosado por las deudas. También los hay que defienden a Isabel Pantoja, al considerar que es una madre y que como tal ha obrado por el bien de sus hijos y que estos ahora han decidido no solo darle la espalda, sino también aprovechar para sacar tajada de la polémica y amasar una nueva fortuna a golpe de exclusiva. En este último grupo se encuentra Miriam Saavedra, ex de Carlos Lozano, que parece muy herida por lo que le están haciendo a la cantante sus hijos.

Vídeo: Europa Press

“Es muy sucio y muy cochino llegar a eso es muy denigrante, deja mucho que desear de esas personas. Pero bueno, es lo que hay, al final es morbo”, comienza a denunciar Miriam Saavedra, que no duda en dejar claro que “Isabel Pantoja cuenta con todo mi apoyo”. No sabemos si la cantante aceptará el ofrecimiento de la peruana para convertirse en su arma para desestabilizar a sus hijos, pero parece que no hace falta que le dé su visto bueno, dado que la estrella de los realities ya ha atacado con especial dureza a Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, a quienes acusa de aprovecharse de su madre y de hacerle un daño injustificado.

El mosqueo de Miriam Saavedra por lo que entiende que están haciendo a Isabel Pantoja es monumental y según va hablando en su entrevista va subiendo el tono de sus ataques. No duda en dejar por los suelos a Kiko Rivera y Chabelita, a la hora de defender el honor herido de la que desea que sea ahora su nueva mejor amiga, Isabel Pantoja. Vea el vídeo, porque no tiene desperdicio alguno.