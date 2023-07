Primeras imágenes de Isabel Pantoja visitando a Kiko Rivera en el hospital

No están siendo días fáciles para la familia Pantoja. Era el pasado viernes, 14 de julio, cuando Kiko Rivera hacía uso de sus redes sociales para confirmar que la vida le había "vuelto a dar un susto" en lo que a salud se refiere. Un inesperado revés por el que Isabel Pantoja no ha querido dejar pasar la oportunidad de estar al lado de su hijo pese a que su relación no sea del todo buena. ¡Dale al play para no perderte la llegada de la cantante al hospital!

Vídeo: Europa Press

Ha sido durante esta misma mañana cuando la tonadillera ha abandonado Cantora para desplazarse al centro médico en el que permanece ingresado su hijo. Un momento que ha sido captado por los medios de comunicación y en el que la intérprete de Marinero de luces ha acaparado todas las miradas pese a sus intentos por permanecer en un segundo plano. Y es que, ataviada con un cómodo conjunto en color morado, gafas de sol y mascarilla quirúrgica, Isabel ha reaparecido para brindar todo su apoyo al DJ en tan complicadas circunstancias.

Han sido muchos los reporteros que han reclamado la atención de la artista a través de gritos. Unas llamadas a las que la propia Isabel ha respondido al girarse y levantar un brazo en señal de saludo a todos ellos para después entrar al hospital sin dar detalles sobre el punto en el que se encuentra el estado de salud de Kiko. Algo que ya se ha encargado él mismo de confesar a su millón de seguidores en Instagram con un sincero post en el que ha agradecido las muestras de cariño recibidas no solo de sus seres queridos, sino también de sus fans.

