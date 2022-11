Isabel Pantoja va viendo luz al final del túnel en lo que se refiere al terreno profesional. Y es que su gira por Latinoamérica vuelve a estar en marcha después de que haya solucionado los problemas que la obligaron a aplazarla. La visa para realizar su viaje está a aprobada y está pendiente de recibir el documento que le permitirá entrar en el país sin ningún problema, tal y como han informado en ‘El programa de Ana Rosa’.

La tonadillera podrá viajar por fin a Estados Unidos

Ha tenido que solucionar los problemas burocráticos para volver a poner en marcha los planes de su viaje a Estados Unidos. Además, hay un cambio en la organización de los conciertos, ya que tal y como aseguran en el medio anteriormente citado, la gira será en febrero y no en marzo, como se había dicho en un principio.

«Me han dicho que sí, que estaba la visa, pero todavía no está el papel, no lo hemos recibido. Pasa a febrero porque no hay más tiempo, pero no había fechas todavía. Ahora hay que rearmar las fechas. Ella está encantada con que tenga su visa y la gira se va a hacer», ha declarado al medio Eduardo Güervos, promotor de la gira de Isabel Pantoja en Estados Unidos.

Ha conseguido la visa por fin e Isabel Pantoja está feliz

Son muchos los conflictos familiares y problemas económicos que aqueja la tonadillera, que había decidido retomar su carrera con una gira fuera de nuestras fronteras al otro lado del charco que la tenía muy ilusionada, con paradas ya cumplidas en Chile y Argentina. Sin embargo, los problemas le obligaron a tomar la decisión de aplazar la gira, tal y como informaba la propia artista a través de un comunicado de prensa remitido a los medios.

Ya tenía lista la visa americana y estaba a la espera de recibir la documentación necesaria que se le estaba resistiendo por parte del consulado español. Un papel que no parece ser muy accesible para ella, por lo que ha tenido que aplazarla, pero nunca cancelarla, como así ha querido dejar claro para tranquilidad de sus seguidores.

Este es el comunicado que publicó para desvelar este problema

“Como oficina de Booking de la Gira ‘Enamórate’ de la artista Doña Isabel Pantoja, en Estados Unidos en las fechas de 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2022. Queremos enviar, ante todo un mensaje de tranquilidad a todos los fans y público querido de Isabel Pantoja y remarcar que la gira no corre peligro de cancelación. Es necesario enfatizar que la petición de visa I-29 solicitada para Isabel Pantoja ha sido concedida por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Solamente queda por completarse el último paso de estampado de su vida en el Consulado de Estados Unidos de Madrid, que se hace mediante una entrevista».