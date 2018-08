Tras su 62 cumpleaños, celebrado el pasado 2 de agosto, Isabel Pantoja ha querido sorprender a todos sus fans rompiendo su silencio con un emotivo mensaje en el que, además de agradecer el cariño recibido, ha anunciado algo más que ha llenado de entusiasmo a sus seguidores.

No es habitual en ella, pero esta vez ha hecho una excepción e Isabel Pantoja ha publicado un audio con su voz en redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram.

“Solamente por oírme cantar y daros un beso, os hago felices, pero ustedes no saben lo que yo siento cuando canto encima de ese escenario y os veo. No os lo podéis ni imaginar. Es algo que me sube al cielo”, comienza diciendo la cantante.

“Pronto me vais a ver”

“Os quiero con toda el alma y quiero agradeceros a todos los que me han mandado de todas partes ese cariño, esos mensajes tan bonitos. Mandaros mi cariño, mi respeto, mi corazón, millones de besos nuevamente y deciros de verdad que pronto me vais a ver. Muy pronto. Os quiero. Os quiero con el alma”.

Tras las palabras de Isabel Pantoja todo hace indicar que la tonadillera retomará pronto su gira de conciertos, probablemente en cuento acabe el verano. La madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja podría estar aprovechando estos meses estivales para preparar su regreso tras su último concierto ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces poco se ha dejado ver. Así es ella. Sabe jugar con el misterio para hacer grandes reapariciones.