Isabel Pantoja se ha dejado ver este jueves en el aeropuerto de Jérez, donde ha cogido un avión privado para dirigirse a Las Palmas de Gran Canarias. Ahí dará el pistoletazo de salida a la gira de cinco conciertos que tiene programada. La tonadillera llegaba en dos coches de alta gama y cristales tintados, acompañada de su inseparable hermano Agustín y de una amiga. No se ha dirigido a los medios que la esperaban para saber cómo se encuentra ante este nuevo reto profesional. De hecho, ha tratado de pasar desapercibida en todo momento, incluso, tapándose la cara con el bolso. Siempre con sus inconfundibles gafas, ha llamado especialmente la atención por su elección de vestuario. Vestía para la ocasión chándal de pantalón largo y sudadera, ambos rosas, el color de moda. Un look inusual para las altas temperaturas que tienen en alerta a todo el país.

El esperado reencuentro de Isabel Pantoja con sus fans españoles

Desde su gira por Estados Unidos y América Latina a principios de este año, Isabel Pantoja no volvía a pisar un escenario. Desde la muerte de su madre y su hermano y las continuas desavenencias con su hijo Kiko Rivera, la sevillana está centrada en su trabajo y es lo único que ahora mismo le preocupa. Para fortuna de sus fans españoles, el sábado 26 de agosto comienza su tour en la isla canaria que la llevará a recorrer varias ciudades de nuestro territorio. Serán solo cinco fechas que los seguidores de la artista esperan con ansia.

Tras este primer contacto, Isabel pasará por La Cartuja de Sevilla el 23 de septiembre y el 30 de diciembre hará lo propio en el Palau de Sant Jordi de Barcelona. Aunque todavía no se pueden comprar las entradas, tiene confirmado otro concierto en el Bilbao Arena Miribilla el 13 de enero de 2024, previo paso por Madrid, donde cantará en el Wizink Center el 13 de abril. De momento, no ha cerrado con un 'sold out' ninguna de las citas. Pero, teniendo en cuenta que, inicialmente, iban a ser tres conciertos que se han convertido en cinco, entendemos que las previsiones de un 'agotado' están ahí.

Por supuesto, a su hijo no se le espera en ninguna de estas citas, como no se le esperó en su 67 cumpleaños. La relación entre madre e hijo parece más que rota y sin posibilidad de enmienda. En cuanto a Isa Pantoja, habrá que ver si se anima a acudir a la fecha madrileña de la artista, aunque solo sea porque es su lugar de residencia. La que seguramente no dejará a su tía sola es Anabel Pantoja. Aunque tampoco acudió a verla el día de su aniversario, la 'influencer' no se separó de ella durante la gira americana. Quién sabe si, en esta ocasión, hará lo mismo.

1 de 3 Isabel Pantoja durante su gira americana 2 de 3 Un show que muchos califican de "imperdible" 3 de 3 Se espera un regreso a los escenarios españoles por todo lo alto