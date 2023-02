Este vienes, 11 de febrero, Isabel Pantoja ha arrancado su primer concierto de su gira por América. La tonadillera ha brillado con luz propia en Miami y lo ha hecho rodeada por los suyos. Sin embargo, su mágica noche en la ciudad de Florida le ha acarreado un nuevo quebradero de cabeza. Alexander Otaola, un conocido youtuber cubano, ha anunciado que va a emprender medidas legales contra la madre de Kiko Rivera por incumplir un contrato.

El conocido youtuber cubano Alexander Otaola anunciaba su descontento con Isabel Pantoja después de que esta y su equipo incumplieran con el acuerdo de promoción al que habían llegado antes de su llegada a Miami. Ante esto, el presentador ha decidido presentar una demanda contra la tonadillera. "La demanda ya está en el Juzgado. No me importa que sea Isabel Pantoja. Otaola trabaja todos los días y mi programa hay que respetarlo", confirmaba. Tal y como cuenta el cubano, la cantante y su equipo se pusieron en contacto con él para conseguir la visa que les permitiera iniciar su gira por América. El youtuber explica que fue él quien medió para que los músicos de la tonadillera y todas las personas que formaban parte de la gira pudieran conseguir el permiso para entrar en el país.

Como agradecimiento, Isabel Pantoja saldría en su programa y daría las gracias públicamente a Otaola por sus gestiones, además también se haría un sorteo de varias entradas para el concierto de Miami. Todo esto se había cerrado para el día 9 de febrero, pero nunca llegó a suceder. "El mismo día que tenían que venir nos mandan un email diciendo que no va a poder acudir al rancho", cuenta el youtuber y desvela que le ofreció la posibilidad de intervenir en el programa a través de Zoom. No obstante, esto tampoco fue una opción para la cantante.

Denuncia también que no le han pagado por la promoción

En su denuncia pública, Otaola deja claro que nadie le ha pagado la promoción que ha hecho de la gira de Isabel Pantoja por América y desvela que el equipo de la tonadillera justificó el retraso en el pago porque "no tenían el número de cuenta". Algo que él mismo no se cree puesto que, según cuenta, estaba reflejada en los correos electrónicos que se intercambió con el equipo de la cantante. "Mi equipo legal y yo hemos decidido demandar a Isabel Pantoja y su equipo por incumplimiento de contrato, de este compromiso que está en textos y correos electrónicos, no existe un contracto firmado pero sí un compromiso por ambos lados", insiste.

"La demanda ya está en la corte de Miami y será servida esta noche mientras Isabel esté en el concierto. Yo creo que es la manera de exigir, sobre todo ante ustedes porque yo anuncié que vendría y promocioné sus conciertos. Su equipo suele utilizar a las personas para luego no cumplir lo que prometió", cuenta Otaola.