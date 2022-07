Había mucha expectación acerca de lo que iba a ocurrir en su aparición en el Orgullo e Isabel Pantoja consiguió meterse al público en su bolsillo en su noche más especial. La tonadillera se emocionó, brilló con luz propia y deleitó a todos los que se congregaron en la Plaza de España de Madrid con sus mejores temas. En medio de su esplendor, la artista aprovechó la gala de Mr Gay España 2022 para mandar un importante mensaje que no gustará a sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja.

Isabel Pantoja se llevó la mano al corazón en múltiples ocasiones al escuchar a todo el público corear su nombre. Con un sinfín de ovaciones, la tonadillera no dudó en agradecerle a los que estaban allí presentes todo el cariño que le habían dado ahora y siempre. Antes de abandonar el escenario, al término de su actuación, la cantante aprovechó la ocasión para mandar un mensaje para todos los que están a su lado en estos momentos tan complicados para ella. «Gracias a todos los que han hecho posible que esté aquí. ¡A mi hermano! ¡A mi hermano!«, repetía para darle el lugar que le correspondía. «A mi maquillador, mi peluquero, mis amigos, mis club de fans», expresaba.

Isabel Pantoja se iba, aunque dejaba claro que no iba a desaparecer. Y es aquí cuando insistía en darle la estocada definitiva: «Tengo que hacer un guiño a todas las personas que me tratan bien, que sois vosotros«. Después, aunque reconocía que la canción no era muy acorde para la gala, la tonadillera quiso rendirle tributo a Juan Gabriel cantando el mítico «Perdona si te hago llorar». «Se la quiero dedicar con todo mi corazón a mi compadre, a mi amigo. Sé que me estás viendo con mi madre, con mi padre y con todo la gente que quiero que está ahí«, expresaba al borde de las lágrimas. Unas contundentes palabras en las que no mencionó en ningún momento a sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja.

Mientras que Isabel Pantoja enamoraba a una abarrotada Plaza de España, Agustín Pantoja, con la mascarilla puesta, observaba todo lo que estaba ocurriendo mientras permanecía detrás de los escenarios, en un discreto segundo plano. En todo este tiempo, se ha convertido en su fiel escudero.

«Soy una más de ustedes»

En el 15º aniversario de Mr Gay, la organización ha querido premiar a Isabel Pantoja por todo lo que ha aportado al colectivo LGTBI en sus 50 años de trayectoria musical. La tonadillera ha salido al escenario completamente emocionada y llevándose la mano al corazón. «Soy una más de ustedes. Agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace horas. Os he estado viendo desde la habitación. He estado todo el tiempo emocionada. Vuestro orgullo es mi orgullo. Sin vosotros, esta que está aquí no estaría aquí de pie», aseguraba.