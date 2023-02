Isabel Pantoja ya ha puesto rumbo a Estados Unidos para iniciar este viernes 10 de febrero su gira americana. Durante el mediodía de esta miércoles, la cantante llegaba al aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez junto a su hermano, Agustín Pantoja. La cantante ha llegado en un coche con los cristales tintados a la zona premium del aeropuerto. El chófer de la tonadillera se ha despedido de ella con dos besos y un abrazo, lo que hace entender que la relación entre ellos es cercano. Su hermano se ha encargado del equipaje de mano mientras ella era la primera en entrar en las instalaciones del aeropuerto, seguida de un trabajador.

Así ha sido su llegada a la zona VIP del aeropuerto

VÍDEO: Europa Press.

Unos minutos antes se dejaba ver saliendo del hotel en el que lleva unos días alojada. Lo hacía ataviada con un abrigo gris, el mismo que llevaba cuando llegó a la capital española. Además, no olvidó sus características gafas de sol y trató de ocultarse con una bufanda. Consciente del revuelo mediático que ha provocado el inicio de su gira americana, Isabel Pantoja trata de no ser vista, pero esto es algo que le resulta imposible, ya que todos los ojos están puestos sobre ella.

Son muchos los famosos los que apuestan por contratar los beneficios del servicio premium del aeropuerto de Madrid. El hecho de ser conocidos nacional o internacionalmente les lleva a quedar acceder al avión cuando ya están todos los asientos ocupados. Este servicio es la manera más exclusiva de viajar y está dirigido a los pasajeros que buscan agilidad, privacidad y tranquilidad. "Destacada un trato exclusivo y flexibilidad", detallan desde la página web de AENA. Además, ofrece una bienvenida personalizada, acompañamiento, sala premium, check-in en sala, filtro exclusivo y control documental y traslado privado.

Ha pasado unos días en Madrid antes de volar a Miami

En el avión se podría haber encontrado con su sobrina, Anabel Pantoja, y el resto del equipo que la acompaña en su gira por América, que accedía al avión desde el lugar en el que lo hacen los restos de los mortales. La 'influencer' no puede estar más feliz de acompañar a su tía: "Estoy muy emocionada. Sí, hija, qué bien, qué bien". Anabel Pantoja se muestra muy orgullosa de acompañar a la tonadillera por Estados Unidos y explica cómo se encuentra la cantante: "Ay, yo la veo muy guapa. Está muy guapa y muy contenta, con muchas ganas de trabajar y de ver a sus fans de allí que la adoran. Ir al lado de una cantante como ella y vivir eso es un regalo para mí". Algo más discreta se muestra a la hora de hablar de sus primos y el motivo por el que no irán con ellas de gira: "Yo eso no lo sé, cada uno tiene su vida y su trabajo".