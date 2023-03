Isabel Pantoja, pletórica: su vídeo más divertido tras su gira

La gira americana de Isabel Pantoja ha supuesto un soplo de aire fresco para la tonadillera. Tras un tiempo especialmente difícil marcado por las desavenencias familiares y por la muerte de su hermano Bernardo Pantoja, la cantante ha vuelto a subirse a los escenarios. Su último tour nos deja este divertido vídeo en compañía de todo su equipo en el que se muestra feliz y que ha compartido en redes Anabel Pantoja. ¡Dale al play para verlo!

Casi un mes después de iniciar su gira en Miami, la artista echa el telón. "Zanjado, finito, se acabó, the end, game over", afirmaba su sobrina que ha estado a su lado en todo como asistente personal. "Pedazo de GIRA, bonita gente, bonita vibra! Hasta la próxima!", añadía la 'influencer'. Y es que hacía tiempo que no veíamos a la cantante mostrarse tan pletórica y llena de energía. Sonriente, feliz y satisfecha por este mes de trabajo en el que se ha reencontrado con su público. Una gira que le hacía especial ilusión y que tuvo que posponerse porque en un primer momento tuvo algunos problemas con el visado de entrada a Estados Unidos.

Isabel Pantoja: su próximo concierto en España

La tonadillera cierra con éxito su gira americana con la vista puesta en su regreso a los escenarios en nuestro país. Ya se ha confirmado la fecha de su primer concierto que tendrá lugar en Gran Canaria, concretamente el próximo 26 de agosto, también dentro del tour 'Enamórate'.

La veo super feliz con mucha energía y me siento feliz de que pueda salir y de que pierda ese miedo a salir", afirmaba recientemente Isa Pantoja durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa'. Asimismo añadía que su encierro en Cantora de esta última etapa de su vida se debía al miedo a las cámaras de los reporteros. Además, la joven valoraba una posible vida de su progenitora al otro lado del charco. "Ahora que su madre (doña Ana) no está... uno de sus sueños era irse a América y espero que se lo plantee".