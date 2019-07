10 «Tengo un hijo y le voy a dar todo el amor que me ha faltado»

Esta llamada, que provocó el llanto de Chabelita, terminó con Jorge Javier consolándola y con la joven mostrando su lado más vulnerable y a la vez su fuerza, dándole la réplica a su madre con su «tengo un hijo y le voy a dar todo el amor que me ha faltado», no sin antes reconocer haber sido una niña caprichosa a la que no le había faltado nada material.