Aunque la vida de Isabel Pantoja parecía haberse estabilizado, los últimos datos económicos de la tonadillera son cuanto menos esperanzadores. La intérprete de ‘Marinero de luces’ tiene unas deudas con Hacienda prácticamente insostenibles. Aunque está haciendo frente a una gira musical que le permitirá ganar algo de dinero para amortiguar este revés, lo cierto es que la madre de Kiko Rivera ha tenido que tomar medidas drásticas que probablemente no había podido llegar a imaginar.

Tal y como ha podido saber Antonio Rossi y ha revelado en ‘Vamos a ver’, la cantante se ha visto obligada a vender todas sus propiedades para aminorar su deuda con el ministerio público. La primera medida que ha tomado la artista para poner punto final a sus problemas económicos ha sido la de acudir a la Agencia Tributaria con el objetivo de poner sus próximos conciertos como garantía de pago.

Esto significa que, todas las ganancias que pudiera generar con sus futuras actuaciones, estarán “hipotecadas” y pasarán a formar parte de las arcas de Hacienda hasta que las obligaciones monetarias de Isabel Pantoja con la Justicia queden saldadas. A esto se suma que, pese a que en un primer momento llegó a contar con varios inmuebles, ahora la viuda de Paquirri ha tenido que deshacerse de una gran parte de ellos, mientras que otros como Cantora no dejan de generarle pérdidas.

Kiko Rivera se desmarca económicamente de su madre

Según se adelantaba en ‘TardeAR’ y de acuerdo a los datos que maneja el Registro de la Propiedad, las pérdidas que Cantora está generando a la madre de Isa Pantoja ascienden a la friolera de 4.214.080,14 euros. El desglose de lo que la tonadillera debe a la Hacienda pública se establece de la siguiente manera: son 2.700.000 euros los que debe al banco, junto a su hijo, por haber hipotecado la finca mencionada en 2002. Por otro lado, adeuda con el ministerio público y también con su hijo 1.100.000 euros, a los que se suman otras deudas privativas de 338.816,16 euros y 75.263 euros a la Agencia Tributaria.

El espacio de las tardes de Telecinco concluía en que, si se vendiera, el valor de Cantora rondaría los 4.348.000 euros. En definitiva, si existiera algún comprador, tanto el DJ como la cantante podrían saldar sus deudas con el organismo financiero. Algo en lo que el intérprete de ‘El Mambo’ está de acuerdo y así lo contaba Pepe del Real al revelar los detalles de la reunión entre Isabel y Kiko a través de una videollamada.

En este cara a cara, el sevillano dejó claros a su progenitora sus deseos de renunciar a toda la herencia: “Ambos estaban acompañados de sus abogados y Kiko manifiesta que no tiene intención de recibir nada y que pone a su disposición Cantora, que es el bien que comparten, para que lo pongan a la venta y pueda saldar sus deudas con Hacienda. Le dice que está cansado y que ahora que ya ha solucionado sus deudas, no quiere recibir otras”, pronuncia el periodista. Sin embargo, todo apunta a que Isabel prefiere tomar cualquier otra vía antes que la de la venta de uno de los últimos recuerdos que le quedan del que fuera su marido.

El "desmayo" de Isabel Pantoja cuando conoció su situación ante Hacienda

La pesadilla económica de Pantoja comenzaba a su salida de ‘Supervivientes’, en 2019. Aunque había sido una de las figuras más destacadas del reality de Telecinco, la cantante tuvo que abandonar los Cayos Cochinos por problemas de salud. En su vuelta a España, en vez de desplazarse a Cantora, la tonadillera optó por quedarse en Madrid. Lo hizo para acudir personalmente a Hacienda y conocer, de primera mano, cuál era su situación económica y a cuánto ascendía su deuda: “En la tercera planta del edificio de Hacienda, cuando se entera de lo que debe, se desmaya”, confesaba Carmen Borrego en ‘Así es la vida’.

La hija de María Teresa Campos intentaba justificar la reacción de la artista ante semejante cantidad: “Ella no ha tenido conocimiento, no sé quién lo ha llevado, de muchas cosas que le han ocurrido (…) Hay personas alrededor de Isabel que no le han estado contando la verdad”, insistía la hermana de Terelu Campos, mientras que el resto de colaboradores coinciden en que Isabel es culpable de las circunstancias económicas que atraviesa.