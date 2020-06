6 "Lo estoy pasando muy mal"

A comienzos del mes de abril Isabel Pantoja se confesó con el programa vespertino. «Estoy súper preocupada porque esto cada día va a más y solo deseo que este acabe este mal sueño. Esto es horroroso (…) Te sientes impotente no puedes ver a tus seres queridos, solamente por teléfono. No ves sus caras, no los puedes ver, no los puedes abrazar. Lo estoy pasando muy mal, no tengo ganas de nada (…) Ni ganas de ver la tele tengo», apuntó. Así confesaba la artista lo difícil que se le estaba haciendo el encierro.