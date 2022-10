Tres días después de sufrir un ictus, Kiko Rivera permanece estable en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El DJ está muy arropado por su mujer, Irene Rosales, quien no se ha separado de su lado. Durante las últimas horas ha recibido distintas visitas, entre ellas, Raquel Bollo y Manuel Cortés. Isabel Pantoja aún no ha acudido a verle, pero está muy pendiente de su hijo.

“Isabel Pantoja está en Sevilla, en todo momento ha estado en contacto con los médicos, ha habido videollamada con Kiko y ha hablado con Irene», ha afirmado Luis Rollán durante el programa ‘Fiesta’. El colaborador también ha confirmado que la tonadillera se ha instalado en un piso para estar muy cerca del DJ. A pesar de que en un primer momento se barajó que pudiera acudir de forma inmediata al hospital, finalmente no se ha producido esta visita. El motivo principal es que su presencia podría alterar al DJ y lo que precisa en este momento es, ante todo, mucha calma.

La preocupación de Isabel Pantoja

«Ella necesitaba ver a Kiko. Honestamente creo que ese encuentro se dará en su casa», ha señalado Luis Rollán. También ha explicado que la presencia de la artista podría emocionar en exceso a su hijo. Llevan mucho tiempo distanciados y alrededor de un año sin verse. «No es que la figura de Isabel sea negativa, lo que puede ser negativo es emocionarse al ver a su madre. Los médicos le han aconsejado que no viva sobresaltos, que no se altere, así que todo lo que pueda producir alteraciones en su estado de ánimo no es beneficioso, es todo lo contrario».

El DJ se ha pronunciado a través de las redes y ha querido mandar un cálido mensaje dirigido a Irene Rosales. «Hoy quiero agradecer a mi mujer que no me ha dejado ni un minuto. Todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más. Ya que el día 20 octubre este que está aquí ha vuelto a nacer. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla». Mientras que la andaluza ha dado la última hora desde el hospital. «Él está más tranquilo, agradeciendo las muestras de cariño y no hay ninguna novedad más, gracias a Dios», afirmaba a la prensa.