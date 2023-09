Isabel Pantoja: operación ‘lavado de imagen’

Isabel Pantoja es una diva y como tal se comporta. Eso es lo que confirman a Revista SEMANA sus amigos íntimos, los que la quieren a pesar de sus salidas de tono y "su soberbia", como definen su actitud. Ejemplo de ello, el último altercado protagonizado por ella y su hermano Agustín en el aeropuerto de Gran Canaria. Ella es así. Una personalidad que no siempre ha cuajado entre el gran público. Por lo menos, entre los que no son seguidores de la artista. A eso hay que sumar su implicación en el caso Malaya y su paso por la cárcel. Conscientes de ello, su equipo de comunicación está inmerso en una estrategia de 'lavado de imagen' que tendrá su pistoletazo de salida este lunes en el plató de 'El Hormiguero'. La sevillana es la primera invitada de la nueva temporada del programa presentado por Pablo Motos.

Isabel Pantoja busca quitarse el lastre de sus decisiones pasadas

Los que conocen a Isabel saben que no es "fácil de digerir". Su forma de ser "prepotente" y de "diva inalcanzable", aseguran a Revista SEMANA, no ha ayudado a generar en la opinión pública una visión favorable de ella. A pesar una de las grandes artistas de nuestro país, la imagen de la tonadillera se ha visto deteriorada en los últimos años por sus problemas con la justicia, las desavenencias con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja y, lógicamente, por sus años en prisión. No termina de convencer y ella lo sabe.

No es casualidad que 'El Hormiguero' haya sido el formato elegido para dar una vuelta de tuerca a su imagen. En esta, su primera aparición en un plató desde 2021, la tonadillera podrá sacar a relucir su mejor versión sin el recelo a una posible situación incómoda. Sabe que las entrevistas con Pablo Motos son amables y no van a "hacer daño". Al contrario, su 'vis a vis' con el presentador de Atresmedia es una posibilidad de oro de resarcirse con su público -y el que no- y mostrarse cercana y hasta divertida.

Una drástica decisión para controlar todo lo que publican de ella sus allegados

Tampoco es casualidad que el equipo de comunicación de Isabel Pantoja haya elegido este momento para iniciar la operación 'lavado de cara'. La artista está inmersa en una gira de conciertos por España que la llevará a pisar alguno de los escenarios más importantes de nuestra geografía.

Como ya contamos en SEMANA, su hermano Agustín prohibió recientemente a Anabel Pantoja y al resto de equipo que les acompaña a publicar en redes sociales cualquier contenido relacionado con Isabel. De hecho, las que sí han salido a la luz tuvieron que recibir previamente el visto bueno del 'hermanísimo'. Solo hace falta ver el cambio de actitud de su sobrina. En la gira Estados Unidos y Latinoamérica que protagonizó a principios de año, Anabel se dedicó a difundir día sí y día también contenido de su tía. En esta ocasión, solo ha subido un par de publicaciones centradas exclusivamente en Isabel Pantoja como artista.

El esperado reencuentro de Isabel Pantoja con sus fans españoles

Desde su gira por Estados Unidos y América Latina a principios de este año, Isabel Pantoja no volvía a pisar un escenario. Desde la muerte de su madre y su hermano y las continuas desavenencias con su hijo Kiko Rivera, la sevillana está centrada en su trabajo y es lo único que ahora mismo le preocupa. Para fortuna de sus fans españoles, el sábado 26 de agosto comiezó su tour en Las Palmas que la llevará a recorrer varias ciudades de nuestro territorio. Serán solo cinco fechas que los seguidores de la artista esperan con ansia.

Tras este primer contacto, Isabel pasará por La Cartuja de Sevilla el 23 de septiembre y el 30 de diciembre hará lo propio en el Palau de Sant Jordi de Barcelona. Aunque todavía no se pueden comprar las entradas, tiene confirmado otro concierto en el Bilbao Arena Miribilla el 13 de enero de 2024, previo paso por Madrid, donde cantará en el Wizink Center el 13 de abril. De momento, no ha cerrado con un 'sold out' ninguna de las citas. Pero, teniendo en cuenta que, inicialmente, iban a ser tres conciertos que se han convertido en cinco, entendemos que las previsiones de un 'agotado' están ahí.