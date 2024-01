La exclusiva casa por la que Isabel Pantoja dejará Cantora: todos los detalles

Isabel Pantoja ha cogido el 2024 "por los cuernos" y no ha podido empezar mejor el nuevo dígito. La tonadillera volvía este fin de semana a subirse a un escenario, en esta ocasión, en Bilbao, donde la esperaban algo más de 5.000 personas. No pisaba la ciudad vasca desde hacía seis años y su público le ha agradecido el gesto. Aunque el concierto no estuvo exento de polémicas, broncas y dardos, la madre de Kiko Rivera volvió a demostrar su éxito de convocatoria. Isabel está centrada en su trabajo y en su gira 50 aniversario que inauguró el 30 de diciembre con un concierto multitudinario en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Tan volcada está con su carrera musical que próximamente fijará su residencia en Madrid de forma permanente, lo que le permitirá atender mejor sus compromisos laborales. Su importante decisión supone, además, romper con su pasado y con Cantora. Te contamos todos los detalles de su nueva casa por la que dará carpetazo a su icónica residencia gaditana.

La casa de lujo madrileña por la que se ha decantado Isabel Pantoja

El 2024 ha empezado movidito para Isabel Pantoja, a punto de dar un giro radical a su vida. Tras poner en venta su ático de Fuengirola y deshacerse de parte de su mobiliario para hacer frente a sus deudas con Hacienda, la sevillana ha decidido vender Cantora y mudarse de manera definitiva a Madrid. Aconsejada por su productor, se trasladará próximamente a la capital en compañía de su inseparable hermano, Agustín Pantoja. Según han desvelado en 'Vamos a ver', la madre de Isa Pantoja ya tiene elegida su nueva residencia: un casoplón de 650 metros cuadrados localizado en la exclusiva urbanización de Santo Domingo. Esto solo la zona habitable, porque el jardín que rodea la vivienda suma la friolera de 3.000 metros cuadrados.

Aunque, en un primer momento, la artista se había planteado trasladarse al centro de la capital, finalmente ha optado por un domicilio a las afueras. De esta manera, podrá beneficiarse de una mayor privacidad, tan importante para ella. El inmueble cuenta con cinco habitaciones y sus correspondientes cuartos de baño, además de un cuarto extra para el servicio, han indicado desde el programa de Telecinco. Es Agustín quien se ha encargado de encontrar el nuevo domicilio al que se mudará con su hermana y de aconsejarle sobre la pertinencia de materializar el traslado lo antes posible. El precio del alquiler que pagará Isabel por su nuevo domicilio madrileño se sitúa entre los 4.500 y 8.500 euros al mes, dependiendo de si opta por servicios extra como el de jardinería o seguridad privada.

Con esta decisión, el "demantelamiento" de Cantora está cada vez más próximo. Como apunta Antonio Rossi, Isabel Pantoja cerrará la finca para facilitar su venta. De ahí el interés de mudarse cuando antes a su nueva residencia en Madrid.