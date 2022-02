Isabel Pantoja está siendo uno de los personajes de los que más se está hablando últimamente. Aunque sigue encerrada en Cantora, donde está todavía inmersa en el duelo por la muerte de su madre, Doña Ana, la tonadillera ha salido a colación por culpa de los titulares que están protagonizando sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Las duras declaraciones que ha dedicado el primero al segundo están dando mucho que hablar.

De hecho, la dura entrevista que ha protagonizado el dj, en la que habla con dureza de su hermana, han sido el motivo principal por el que su familia y algunos amigos muy cercanos le han dado la espalda al dj. Una persona que podría darle la espalda también es su madre, que podría haber decidido no felicitar a su hijo por su 38 cumpleaños. Hay que recordar que este miércoles celebra su cumpleaños más complicado.

Así lo ha asegurado Chabelita Pantoja, que acudido al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ después de una semana muy complicada. Después de leer la entrevista de su hermano, cuya publicación llegó en su semana de exámenes, la joven ha hablado con su madre, a la que sigue unida. Han hablado de sus cosas, pero después de la conversación que tuvieron, cree que Isabel no ha hablará con su hijo en este día tan especial para él.

Isabel Pantoja podría no felicitar a su hijo por su cumpleaños

«Con mi madre hablo de nuestras cosas, con ella está todo bien. No creo que felicite a mi hermano, pero nunca se sabe. Quiero ir a verla en breve, ahora que estoy libre, puedo ir. Ella está bien», ha desvelado rotunda, consciente de que las aguas no están todavía calmadas entre su madre y su hermano. Esto podría ser clave a la hora de que la tonadillera coja el teléfono y felicite a su hijo.

La única persona que ha felicitado públicamente por ahora al dj es su mujer, Irene Rosales. «Feliz cumpleaños mi vida. 8 cumpleaños a tu lado y seguimos sumando, seguimos aprendiendo juntos, luchando y queriéndonos. Prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte. Solo le pido a la vida que nos dé mucha salud, que disfrutemos de la vida y de nuestros hijos, porque eres el mejor papá que pueden tener. Gracias siempre por todo mi vida. Feliz cumpleaños, feliz vida. Te amo siempre ♥️ @riverakiko«, ha escrito junto a una foto de ella junto a su marido, que la abraza mientras ambos disfrutan de un baño en la piscina.

Vuelve a dejar claro que estará junto a él pase lo que pase

En esta felicitación, Irene Rosales demuestra una vez más públicamente que ante todo está su amor por su pareja. A pesar de que Kiko ha dado un paso definitivo para romper con su familia, su pareja le hace saber que pase lo que pase estará a su lado. Y se lo hace saber con un «prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte». Esto es lo que le ha demostrado en cada una de sus apariciones públicas de los últimos días.

De hecho, durante su visita al Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF), que se ha celebrado en Sevilla, Irene Rosales hacía un llamamiento para que dejaran de linchar a su marido. «Ha cometido el fallo de decirlo públicamente, pero no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y adjetivos. No hay que lapidar a las personas. Mi marido ha hecho mal en decir esas declaraciones, no voy a entrar en un debate. La gente puede juzgar la entrevista, pero no ponerle ciertos calificativos a una persona«, comentaba.

Chabelita Pantoja planea demandar a su hermano

«Yo he podido hablar con mi abogado, se puede demandar, pero quiero que me explique todo si es que al final tomo la decisión de demandar a mi hermano. Necesito coger más información de todo lo que conlleva, de las consecuencias… No sería una querella. He hablado con mi abogado pero no es una decisión fácil para mí. La primera vez me lo planteé, me dijeron que no lo hiciese… siempre pienso que va a cambiar, creo que esta vez se ha pasado. Lo he notado por mí, porque lo he pasado mal», ha empezado diciendo sobre la idea de seguir adelante o no con la demanda.

Han sido unos días muy complicados para Chabelita Pantoja, que ha vivido una semana de exámenes complicada: «Mi realidad es muy dura, piensa que mi familia por muy alejada que esté, para mí mi hermano ha sido para mí un referente, he querido seguir sus pasos. En otros episodios he buscado alguna excusa, pero esta vez no es tanto como el hecho sino cómo se ha dado. Todo iba bien económicamente, pero ese perdón no viene seguido de la entrevista, ha venido después de unas razonas que son económicas», declara sobre cómo se ha dado este último episodio.