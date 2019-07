2 Contra Mónica Hoyos

También hubo tiempo para hablar de cosas mas distendidas, como lo son las discusiones y los enfrentamientos ocurridos durante el concurso. Se mostró muy dura con Mónica Hoyos, a la que no le perdona el comentario sobre su madre: “De eso me enteré ayer, por eso no la quiero ni ver. Yo sería incapaz de mencionar a su madre. Una madre es lo más sagrado que tenemos todos”.