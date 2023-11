Vídeo: Europa Press

Isabel Pantoja no atraviesa un buen momento, que se suma a su delicado estado anímico que preocupa a su entorno más íntimo. A pesar de todos los problemas que se ciernen sobre ella, a lo que se suma la mala relación que mantiene con sus hijos, la tonadillera ha querido enterrar el hacha de guerra con Kiko Rivera por un día. Coincidiendo con una fecha muy señalada para ella, el Día de todos los Santos, ha querido zanjar las desavenencias con su vástago. Esto, a pesar de que el DJ está buscando por todos los medios desvincularse de su progenitora y, más exactamente, de su herencia 'envenenada'. El cantante ya se está asesorando para que, cuando la artista falte, no tenga que asumir sus multimillonarias deudas. Ni él ni las dos niñas que tiene con Irene Rosales ni su niño, fruto de su relación con Jessica Bueno.

Los rifirrafes pueden esperar. Aunque solo sea durante 24 horas. Prueba de ello es el maternal gesto de deferencia que ha tenido La Pantoja con Kiko en el homenaje que le ha rendido al fallecido Paquirri. Como cada año, Isabel ha mandado una corona de flores a su tumba, localizada en el Cementerio de San Fernando, en Sevilla. En el imponente ramo ha incluido un sorprendente mensaje en el que se puede leer: "Tu Esposa e Hijo". Un gesto con el que la que fuera la viuda de España evidencia que no olvida a su marido y gran amor. Pero tampoco a su 'pequeño del alma'.

A Kiko Rivera, parece que este gesto ni le va ni le viene o ni siquiera se ha enterado. En sus redes sociales, donde comparte su vida entera, no hay ni rastro ni mención al respecto. Tampoco se ha acordado de su padre, como si lo hizo en el 39 aniversario del fallecimiento de Paquirri. El DJ ha pasado una madrugada por el día de todos los Santos trabajando, como ha dejado constancia en su Instagram, donde suma 1,1 millones de seguidores. El joven pinchaba en una fiesta donde ha sido recibido por todo lo alto por los numerosos fans ahí reunidos. "Kiko Rivera, lo revienta", se puede leer en una de las historias que ha compartido de uno de sus fans.

Sobre el tema de la herencia que no quiere recibir, la razón descansa en la multimillonaria deuda que él también arrastra por culpa de Cantora. El bien más preciado de Isabel Pantoja, situado en Medina Sidonia, Cádiz, le está provocando grandes pérdidas económicas a ella y a su progenitor. De los 4.214.080,14 euros que debe la sevillana por su domicilio, de acuerdo con los datos que maneja el Registro de la Propiedad, 2.700.000 euros los adeuda junto a Kiko, esto después de haber hipotecado Cantora en 2002. La Pantoja es propietaria del 52,40% de la finca, mientras que su hijo lo es del 47,60% restante.

Preocupación máxima por la salud de Isabel Pantoja

El círculo más íntimo de Isabel Pantoja está intranquilo. Así lo detallaban en 'Vamos a ver' tras hacerse público su paso por un hospital la misma semana que se casaba Isa Pantoja con Asraf. "Se estaba cuidando algo que se tiene que cuidar, sé que estaba preocupada. No tiene nada que ver con lo del ojo", aseguran. A estas declaraciones se suman las vertidas en 'Fiesta' días después, donde se incide en el estado anímico "muy delicado" de la intérprete de 'Marinero de Luces'. "Ella se ha vuelto más hermética desde que volvió de la gira americana. No levanta la cabeza emocionalmente", contaban desde el programa de Telecinco.

Poco o nada se sabe de Isabel Pantoja desde la boda de Isa Pantoja. Aunque tomó la decisión férrea de no asistir al enlace, sí ha podido ver alguna imagen de la fecha tan señalada para su hija. "Las fotos las vio de manera fortuita, fue de manera casual. No fue porque realmente ella estuviera buscando ver esas fotos. Tampoco las ha visto todas. Pero lo que sucedió al ver esas imágenes es que, dado el estado anímico en el que se encuentra en ese momento la tonadillera, le provocó una recaída emocional... Tuvieron que controlarla porque era preocupante'', han reiterado este miércoles en 'Fiesta'. Aunque no se arrepiente de su sonada ausencia, aseguran ahora desde el formato presentado por Emma García, tener acceso a estas imágenes fue un duro golpe.