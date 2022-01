Isabel Pantoja puso a la venta su ático de Fuengirola a finales del 2020 por casi un millón de euros. Solo unas semanas más tarde debido a que estaba asfixiada por las deudas lo rebajó 300.000 euros y ha sido ahora cuando, por fin, se ha deshecho de él. La artista ha materializado su venta, por lo que contará con una liquidez que le ayudará a hacer frente a pagos pendientes y también a vivir. Esta vivienda se hizo a su medida, ya que estaba compuesta de dos pisos contiguos que ella adquirió y que reformó por completo. 200 metros cuadrados, un ascensor en el salón principal, cuatro dormitorios y una espectacular terraza con vistas a la playa son solo algunas de las comodidades de las que se ha despedido.

Así lo han anunciado en ‘Ya son las ocho’, donde por cierto han hablado con su hija, Isa Pantoja, acerca de esta operación inmobiliaria. Aunque la nueva colaboradora no tenía datos al respecto, no se sorprendió en absoluto ante este bombazo. «Me estoy enterando ahora. Toda la información que tenéis sobre el piso es verdad, o sea, que supongo que la venta también. Si es para algo bueno, que creo que sí, pues la verdad que me alegro. Mi madre ya tenía pensado en vender alguna de las propiedades, así que bien. Enhorabuena», dijo la joven. Ella sabe mejor que nadie que la situación económica de su madre no pasa ni mucho menos por su mejor momento, por lo que le parece una buena decisión haber vendido este piso de la Costa del Sol. «A mi madre le viene bien poner en venta alguna propiedad, además ella no hace uso de ellas. Así puede hacer frente a los pagos que tiene pendientes. Es lo que creo, pero si lo hace por gusto ojalá vendiese todo y lo disfrutase porque yo es lo que haría», comentó.

