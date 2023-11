Junko, a punto de ser desahuciada por Isabel Pantoja: "Lo está pasando fatal"

Bernardo Pantoja murió el 25 de noviembre del año 2022, un durísimo golpe para su viuda. Y es que Junko no solo se quedaba sin su gran amor, sino también en la calle debido a que la casa en la que vivían era propiedad de Isabel Pantoja. Pero, ¿cómo está la situación 12 meses después de su partida? Aunque la intención de la tonadillera siempre ha sido venderlo, todavía no ha podido hacerlo. La bailaora sigue viviendo en este piso que fue reformado y adaptado para cubrir todas las necesidades de su pareja, un hogar situado en Sevilla y que pronto podría colgar el cartel de 'se vende'. Consciente de que ese momento puede llegar muy pronto, Junko ha roto su silencio y ha desvelado que "lo está pasando muy mal".

Isabel Pantoja ha dado un plazo a Junko, mujer de Bernardo Pantoja, para que abandone la casa

Ella no quiere abandonar su modesto piso de Sevilla, de hecho, está en contacto con una abogada que está marcando cada uno de sus pasos. Aunque delante de las cámaras prefiere no hablar, cuando estas se apagan da un paso al frente y cuenta cómo se siente. No está en sus planes abandonar el domicilio que compartió con el padre de Anabel Pantoja y agotará todas las vías que hagan falta para permanecer en él, tal y como ha explicado ella misma. "Nos ha dicho que lo está pasando fatal, que está pasando un sufrimiento muy grande y que es cierto que su abogada le ha aconsejado y le ha pedido que no se marche de esta casa. Así que no lo va a tener fácil Isabel Pantoja para que su cuñada abandone la casa", ha dicho a un equipo de 'TardeAR'.

De este modo confirma que le pondrá las cosas difíciles a Isabel Pantoja, lo que deja ver que la artista tardará en cerrar este capítulo. Aunque ella quería deshacerse de esta vivienda para pagar parte de sus deudas, no le será posible todavía. Un proceso que, por cierto, se ha retrasado porque la casa estaba a nombre de la constructora en vez de Isabel Pantoja, un trámite que fue ya resuelto y que gestionó la cantante con personas de su confianza. Pensó entonces que todo iba a ser coser y cantar, pero nada más lejos de la realidad.

Isabel Pantoja le dijo a Junko que iba a cambiar la cerradura de la casa

Isabel le dio un plazo a su cuñada para que empaquetara sus cosas y abandonara la casa, pero un año después nada de esto ha sucedido. Una complicada situación de la que supuestamente se advirtió a Junko, según ella explicó tras la muerte de su marido, Bernardo Pantoja. "Cuando muera mi hermano voy a poner otra cerradura en el piso para que no puedas llevarte ni un alfiler. Yo sigo viviendo en el piso y no se qué va a pasar. Pero he recibido presiones para que no hable con los periodistas (...) Yo he querido mucho a Bernardo, le cuidaba y me ocupaba de él. Nadie me puede quitar eso", explicó.

Querida por sus vecinos, son muchos los que apoyan a Junko. La definen como una mujer con coraje, pero sobre todo "con gran corazón". "Se ha desvivido por su esposo, estaba todo el día cuidándole, mientras que su hermana estaba desaparecida. No la hemos visto nunca por aquí", dijo a los medios una mujer del mismo barrio de Junko y Bernardo.

Las deudas de Isabel Pantoja le obligan a vender todo su patrimonio

Isabel Pantoja está desesperada por su situación económica, pues tiene varias deudas con Hacienda a las que debe ir haciendo frente. Aunque solo ella sabe cómo gestionará todo lo que debe, los expertos solo ven dos escenarios: o pagar lo que debe o que le embarguen sus conciertos. "Ya le han embargado el concierto de Sevilla", relató la periodista Marisa Martín Blázquez sobre la gira en la que conmemora 50 años de carrera musical. Aunque ella habría intentado por todos los medios que eso no pasara, no le quedó más remedio que seguir trabajando para ponerse al día de todos los pagos.

"Intentaron anular el concierto de Sevilla y legalmente, cuando tienes una contratación cerrada no puedes anular sabiendo que se te va a embargar porque entras en otro problema legal. Por lo tanto, decidieron comunicarle que el sueldo de Sevilla no lo iba a cobrar. Solo le queda vender todo lo que tiene y empezar de cero. Lo van a vender todo. No tiene otra alternativa", dijo Antonio Rossi. Unas palabras que reflejan que los números no cuadran a la cantante, por lo que intentaré deshacerse de todas las propiedades que tiene a su nombre.