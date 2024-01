La insólita exigencia de Isabel Pantoja en sus conciertos, con 'feo' incluido a Anabel Pantoja

El 2024 ha empezado movidito para Isabel Pantoja y no hay un solo día en el que no esté en el centro de la actualidad. Su gira 50 aniversario se está viendo empañada por sus últimos movimientos personales, muy a su pesar. La tonadillera inauguraba el nuevo año con un concierto multitudinario en Bilbao con el que confirmaba su gran poder de convocatoria. 5.000 personas se dieron cita en la ciudad vasca para verla cantar sus temas más emblemáticos. A pesar de su gran éxito, la cancelación de su mudanza a Madrid por la paralización de la venta de Cantora se está robando todo el protagonismo. La sevillana ha tenido que atrasar su traslado a la capital por un motivo que, 'a priori', parece insalvable. Mientras se suceden las noticias sobre este gran inconvenientes, se han desvelado ahora las insólitas exigencias que Isabel pide para subirse a un escenario. Y hay una en particular que afecta directamente a Anabel Pantoja, su sobrina y persona incondicional.

La relación menos idílica de lo que parece de Isabel Pantoja y Anabel

La gira de Isabel Pantoja le está reportando un sinfín de alegrías y no es para menos. Cerró el 2023 el pasado 30 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y empezó el 2024 en Bilbao con lleno casi completo. Una vuelta a los escenarios que no está exento de polémica. Y es que contratar a la tonadillera viene con exigencias, y muchas, como la gran diva que es. Algo que, por otro lado, es habitual en los cantantes de renombre. Para poder desarrollar su trabajo en las mejores condiciones, pide, entre otros, viajar en avión privado y alojarse en los mejores hoteles. Hasta aquí nada extraño. Lo que llama la atención, como han desvelado en 'Así es la vida', es que la madre de Kiko Rivera exige hospedarse en un lugar diferente al resto de su equipo. Una petición que no afecta a su inseparable hermano Agustín, pero sí, en cambio, a su sobrina Anabel Pantoja.

"Pide dormir junto a su hermano en un hotel diferente al del equipo y el resto de músicos. Anabel tampoco puede dormir ahí", han asegurado desde el programa que presenta Sandra Barneda. Esta decisión, según los colaboradores del formato, vendría a confirmar las palabras de Isa Pantoja quien, recientemente, contó en 'Lecturas' que la relación que mantienen tía y sobrina no es tan idílica como aparentan. Muchos amigos me preguntan si me molesta ver las fotos de ellas dos juntas en las redes, teniendo en cuenta que yo no tengo relación con mi madre. Pero me da igual. Porque sé que se hacen una foto ese día pero luego no hablan. Aunque se llevasen bien, me daría igual. Pero sé que, por desgracia, su relación no va más allá de esas fotos", indicaba la joven.

¿Cuánto cobra Isabel Pantoja por sus conciertos?

Otro de los datos que han quedado al descubierto es el caché de Isabel Pantoja por concierto. Sobre lo que cobra la sevillana por subirse al escenario, la cifra se sitúa entre los 70.000 y los 80.000 euros, dependiendo de si el espectáculo se sucede dentro o fuera de nuestras fronteras. Volviendo al tema del hotel, José Antonio Avilés ha ido un paso más allá y ha indicado que la intérprete de 'Marinero de luces' no solo exige una habitación en el hotel de categoría donde se hospeda, sino cinco. "Son cinco habitaciones para ella sola. Una para el vestuario, otra para el maquillaje, otra para dormir ella y otra para pasar el día. Además de la de Agustín", ha dicho.

Centrada en su trabajo, Isabel continúa con su lógica vital de no hacerse eco de polémicas ni pronunciarse al respecto. Está decidida en dejar atrás su pasado y esto pasa por dar carpetazo a sus problemas con Hacienda. Para eso, ya ha tomado la drástica decisión de mudarse a Madrid, desde donde podrá atender mejor sus compromisos laborales, y vender su icónica Cantora. Es tal el apego que siente por su domicilio que ha decidido ponerlo a la venta por 15 millones de euros. Una cifra que supera con creces la última tasación que se hizo sobre el inmueble de 2.000 metros construidos y 500 hectáreas de terreno. De acuerdo con la última estimación del valor de la finca, su precio de mercado supera por poco los 4 millones de euros.