Isabel Pantoja tomó una drástica decisión y ahora está sufriendo las consecuencias. El pasado 13 de octubre fue un día inolvidable para su hija del que ella no quiso formar parte. Isa Pantoja y Asraf Beno se daban el 'sí, quiero', rodeados de sus seres queridos y en ausencia de dos figuras clave en la vida de la novia: su madre y su hermano, Kiko Rivera. Días después de que su hija y su ahora marido pusieran el broche de oro a su relación de cinco años y dos intentos frustrados de celebrar su matrimonio, todas las alarmas se encendían entorno a la salud de la tonadillera. La semana del enlace, Isabel acudía a un hospital para hacerse unas pruebas. Una delicada situación médica que se ha visto agravada tras ver las fotos del enlace de su hija pequeña.

Preocupación máxima por la salud física y anímica de Isabel Pantoja

El círculo más íntimo de Isabel Pantoja está intranquilo. Así lo detallaban en 'Vamos a ver' tras saltar a la luz su paso por el centro hospitalario. "Se estaba cuidando algo que se tiene que cuidar, sé que estaba preocupada. No tiene nada que ver con lo del ojo", decían. A estas declaraciones se sumaban las vertidas en 'Fiesta' días después, donde se incidía en el estado anímico "muy delicado" de la intérprete de 'Marinero de Luces'. "Ella se ha vuelto más hermética desde que volvió de la gira americana. No levanta la cabeza emocionalmente", contaban desde el programa de Telecinco.

Poco o nada se sabe de Isabel Pantoja desde la boda de Isa Pantoja, a excepción de sus problemas con la Agencia Tributaria. Una situación económica complicada que ha provocado que su hijo Kiko Rivera esté buscando asesoramiento jurídico para desvincularse de la herencia de su madre y de las futuras deudas se le puedan trasladar cuando la artista falte. En cuanto a la pequeña del clan, ya se ha pronunciado sobre el tema. No le preocupa la herencia, en ningún caso. "Es lo de menos, vale más una llamada o una visita", sentenciaba recientemente en 'Vamos a ver', donde colabora.

"Al ver las fotos tuvieron que controlarla, porque era preocupante"

Aunque trata de no consumir medios de comunicación, como ella misma confirmó en su reaparición televisiva en 'El Hormiguero', Isabel Pantoja ya ha visto algunas fotos de la boda de Isa y Asraf. Unas imágenes que le han hundido totalmente, según revelaban en el programa 'TardeAR'. "Las fotos las vio de manera fortuita, fue de manera casual. No fue porque realmente ella estuviera buscando ver esas fotos. Tampoco las ha visto todas. Pero lo que sucedió al ver esas imágenes es que, dado el estado anímico en el que se encuentra en ese momento Isabel Pantoja, le provocó una recaída emocional... Tuvieron que controlarla porque era preocupante'', han explicado.

Antes estas sorprendentes declaraciones, Ana Rosa Quintana ha preguntado: "¿Le dio ansiedad?". La respuesta no ha sido nada alentadora, atendiendo al estado de salud de la cantante sevillana. ''Sí. No quiero detallarlo en términos médicos, pero desde luego su reacción fue que, quizás, ella tendría que haber tenido un gesto antes del día de la boda o en la propia boda. Ella incluso pensó que igual tendría que haber llamado o haber estado allí de alguna manera. Ella se ha arrepentido de no haber estado el día de la boda de su hija'', han relatado. Tras estas palabras, varios colaboradores del programa han cuestionado, entonces, a Isabel Pantoja por no coger el teléfono y llamar a Isa.

Una reacción a la que ya apuntó Jorge Javier Vázquez

Ana Rosa Quintana fue una de las más críticas con la decisión de Isabel Pantoja de no asistir al enlace de su hija. Días antes de la celebración, llegó a tachar su posición tajante de "imperdonable". Pero fue Jorge Javier Vázquez, padrino de Isa Pantoja y responsable de llevarla al altar quien ya vaticinó que esto sucedería. "Ojalá vayas. Porque a lo mejor, dentro de unos días, o meses, o años, piensas que ojalá hubieras ido. Y quizás ese pensamiento te provoque dolor, tristeza, pena", le escribió el presentador en una carta abierta que no logró hacerla cambiar de opinión.