La ausencia de Isabel Pantoja en la boda de su hija fue una de las más destacadas. En los últimos meses, todas las miradas estaban posadas sobre la incógnita que rodeaba a la aparición (o no) de la tonadillera en el enlace de Isa Pantoja con Asraf Beno. Finalmente, la intérprete de ‘Marinero de luces’ se decantó por no estar presente en uno de los días más especiales de la vida de la colaboradora. Ahora ha salido a la luz qué fue lo que hizo la cantante el pasado 13 de octubre mientras se celebraba la ceremonia nupcial.

Tal y como ha revelado Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’, los planes de Isabel Pantoja el pasado viernes no fueron en absoluto positivos. Y es que, la artista tuvo que ser atendida en un centro médico: "Ella se fue el domingo anterior a la boda, salió de Cantora a mediodía porque el lunes tenía en Córdoba un ingreso hospitalario en un centro de especialidades, ha pasado toda la semana haciéndose pruebas médicas”, ha contado el periodista.

Su información no ha quedado ahí, y ha seguido dando detalles sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a la sevillana a querer someterse a un reconocimiento médico: “Ella fue a un centro de especialidades público, de la Junta de Andalucía, y estuvo acompañada por una amiga. Sé que finalmente no la ingresaron, estuvo en Córdoba toda la semana esperando pruebas y regresó a Cantora el sábado”, ha relatado el comunicador, que ha querido tranquilizar a los seguidores de Pantoja: “Estaba previsto, no fue de urgencia y estaba programado desde hace tiempo porque se estaba cuidando algo que se tiene que cuidar, sé que estaba preocupada (…) No tiene nada que ver con lo del ojo”, aseguraba el tertuliano.

Isabel Pantoja, hermética en su visita al hospital

Por si fuera poco, ninguno de los miembros de la familia Pantoja era conocedor de esta salida por parte de Isabel: “A Anabel lleva sin cogerle el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía dónde estaba Isabel, se fue sin su hermano porque quería pasar esta historia sola, sólo con determinada gente (…) Hasta donde yo sé, Isabel Pantoja está bien”, ha zanjado Rossi ante la audiencia y el resto de sus compañeros.

Por ahora, se desconoce cuál es la causa que ha mantenido en vilo a la viuda de Paquirri y por la que ha escogido la semana de la boda de su hija para acudir al hospital. Sea como fuere, todo apunta a que ni la novia ni sus más allegados eran conocedores de este malestar, ya que uno de los objetivos de la cantante era el de preservar todos los datos relacionados con esta visita en su más absoluta intimidad. Algo que ha conseguido con creces, ya que el enlace se ha celebrado con total normalidad y ninguno de sus seres queridos se ha pronunciado sobre el asunto.

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, marcada por las grandes ausencias

Como cualquier boda dentro del panorama nacional y social, la de Isa Pantoja y Asraf Beno conseguía atraer la atención de un público de todos los rincones del país. Tras cinco años de relación y dos de compromiso, la hija de la tonadillera y el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ pusieron el broche a su historia de amor pasando por el altar. Una manera de acallar todos los rumores que indicaban que su noviazgo no era real o que sería fugaz.

Desde su primera toma de contacto en el reality de Telecinco, la relación entre Isa y Asraf ha sido objeto de interés para la audiencia. A lo largo de los años, su amor ha pasado por altibajos y desafíos, pero su boda muestra su inquebrantable compromiso y el deseo de fortalecer su vínculo y dar un paso más allá de manera conjunta.

Sin embargo, si algo ha marcado considerablemente la celebración de este festejo nupcial han sido las grandes ausencias. La novia no ha contado con el apoyo de una gran parte de su familia, mientras que sí han acudido Anabel Pantoja o Dulce. Kiko Rivera, Isabel Pantoja o el clan Bollo han sido algunas de las personas cercanas a la joven que no han acudido al enlace, ya sea por deseo expreso de la protagonista o simplemente por decisión propia. Aun así, esto no ha impedido que el matrimonio disfrute del comienzo de una nueva etapa en sus respectivas vidas.