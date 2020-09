Isabel Pantoja está de promoción de ‘Idol Kids’ y ha sido entrevistada por un reportero muy cercano a ella, el novio de su hija, Ashraf.

Isabel Pantoja ha vuelto por la puerta grande a televisión. Aunque ha estado seis meses aislada en Cantora, la finca que posee en Medina Sidonia (Cádiz), ahora le ha tocado a la artista incorporarse a su trabajo. Con el objetivo de hacer promoción y publicitar el espacio de ‘Idol Kids‘ la tonadillera ha conectado este viernes tanto con ‘El programa del verano‘ como con ‘Ya es mediodía‘, dos programas en los que se ha confesado sin reparo ni tapujos. Si bien en el primero se abría en canal a Joaquín Prat e incluso llegaba a bromear sobre la boda de su hija Isa Pantoja con Ashraf, en el segundo ha dado un paso más. Poco después y de manera inesperada le entrevistaba precisamente su yerno frente a las cámaras, un encuentro que ha acaparado la atención de todos.

Tras comentar horas antes que se encontraba bien de salud e incluso rogar a la sociedad que se pusiera todo el mundo la mascarilla, Isabel ha querido aportar su granito de arena y darle un toque de humor a su promoción en el programa presentado por Sonsoles Ónega. Aunque él estaba repleto de nervios y era su primera salida como reportero, el joven se ha estrenado con su suegra. Contentos, pero escasos en palabras ambos se han encontrado en la rueda de prensa de ‘Idol Kids’, cuyo estreno está previsto para el próximo 7 de septiembre. Poco después de su entrevista y ya con Ashraf en plató, el novio de Isa le ha preguntado a Isabel qué opina de una posible boda en la que él e Isa contraigan matrimonio. «Os tiene que parecer a vosotros, tenéis que ser felices. Yo no puedo opinar cuando hay amor por medio. No me caía bien, la verdad. Hubo cosas que no me gustaron, pero se aclararon. Ya es de la casa.. ¿No? Yo quiero que se hagan muy felices los dos y si se quieren casar que se casen», ha dicho la cantante.

Instantes después elogiaba a la pareja de su hija: «Es guapo, es alto, es simpático, quiere mucho a mi nieto y a mi hija. Siempre ha habido paz. Hubo cosas que no me gustaron y se lo dije. Se aclararon y ya está», ha añadido. Después de varias bromas entre ellos y confesiones inesperadas, Isabel se ha definido como una suegra atípica, pues solo va a sitios a los que la inviten, y, además, le ha espetado algo que ha dejado sin palabras a la audiencia. «Ni en tus sueños me hubieras imaginado de suegra», ha dicho la cantante, a lo que él ha respondido entre carcajadas y confirmando las declaraciones de Pantoja. «No lo había soñado nunca, es verdad», ha comentado el colaborador.

Su opinión sobre la boda de su hija

Después de revelar la ilusión que tiene ante el estreno de este formato infantil en Telecinco, Isabel Pantoja ha sido preguntada también en ‘El programa del verano’ por el plano más personal. Uno de los primeros asuntos que han tratado ha sido la boda de su hija, Isa Pantoja y Ashraf, la cual ha confirmado ella misma. A pesar de que todavía quedan muchos flecos que cortar y detalles que cerrar, la joven tiene clarísimos cómo desea que sea su gran día. Una boda de tres días en la que, a pesar de las rencillas con su progenitora, ella será una de las invitadas, dándole además su lugar evitando que coincida con «posibles enemigas». «Yo me entero por ustedes, a mí no me han dicho nada. Ohú, qué larga ¿no?», ha respondido Isabel Pantoja cuando le han revelado algunas pinceladas del enlace. No obstante, la cantante ha preferido no mojarse demasiado y ha dicho entre carcajadas que lo que quiere es que, al menos, le den la noticia con tiempo suficiente. «La verdad es que no sé nada. Espero que cuando sea que me inviten y me lo diga por lo menos para que me dé tiempo hasta de hacerme el traje».

Eso sí, tiene claro que en tal caso no haría gala de su arte en la boda, ya que se centraría en disfrutar. «¿Qué voy a cantar en la boda?», ha dicho Isabel entre chanzas. La artista tiene una gran relación con el programa en el que trabaja su hija y en el que tantos titulares ha cosechado sobre la relación sentimental que mantiene con su futuro marido y con todos los miembros de su familia.

No ha dejado de lado el tema de la salud y ha comentado que se encuentra bien de salud. Un tema que le ha preocupado enormemente en los últimos meses, dado que su madre, doña Ana, está delicada.