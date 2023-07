Isabel Pantoja, enfadada con su hija Isa

Parecía que la visita de Isabel Pantoja al hospital en el que estaba ingresado su hijo Kiko Rivera por una operación a corazón abierto había templado las aguas. Nada más lejos de la realidad. El vínculo madre e hijo está tan mal que hay quien considera que está completamente roto. Aunque se alegra de que todo haya salido bien y de que siempre salga a flote, eso no quita la frialdad que existe entre ellos. Ninguno puede olvidar el pasado, tampoco obviar lo sucedido entre ellos y es que han sido muchas las tiranteces tanto públicas como en el ámbito privado.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera, una relación rota

Dos años después de que doña Ana falleciera, Isabel Pantoja ha puesto de su parte y se ha preocupado por su hijo. Quería demostrarle que seguía así y que estaría a su lado, a pesar de todo. Pero este gesto no ha sido lo suficiente reconfortante para ellos, ya que la relación está pasando por un mal momento. "El viaje de Sevilla a Cantora fue de lo más duro que recuerda en los últimos tiempos porque se da cuenta que la relación con su hijo está completamente rota, pero rota", ha contado Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa'. Aunque esto no ha sido lo único que se ha descubierto, sino también el enfado de la tonadillera con su hija, ya que considera que ha contado cosas que no se ajustan en absoluto con la realidad, según el reportero.

La artista está enfadada con su hija Isa

Él ha sido precisamente quien le ha avisado del enfado de su madre con ella, algo que Isa Pantoja desconocía y que le ha pillado por completamente por sorpresa. "Dice que no te ajustas a la realidad", ha comenzado diciendo. "Dice que no hablas con ella desde antes de irse a la gira y que el último mensaje que recibe de WhatsApp de ti es en mayo, me dan hasta la fecha", ha añadido. No ha sido lo único que le reclamaba Isabel, también que hubiera dicho Isa del ingreso de Kiko a través de ella. "Que lo que contaste aquí no es cierto, que te enteras por una tercera persona de lo de tu hermano, no por ella. Esto es narrado por boca de tu madre y estaba muy molesta... dice que ya que ibas a contarlo, que contaras la verdad", deslizaba.

Impactada por toda la información que estaba llegando en ese momento a sus oídos, Isa Pantoja le preguntaba a Antonio Rossi "si se escondía debajo de la cama de Cantora" para tener tantos datos al respecto. "¿Pero esto te lo ha dicho ella a ti?", preguntaba Isa, interrogante que él se negaba a resolver: "No te voy a decir quién me lo cuenta".