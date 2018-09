6 El otro gran grito de guerra de Isabel Pantoja

Para la posteridad quedó el “Un respeto a Francico Rivera Paquirri. No voy a consentir que lo nombréis más. Yo sí me puedo defender. Él no y ya está bien. Dejadlo en paz. Mi familia no ha salido para nada a decir nada. Nada de la familia Rivera, porque no tienen por qué. Tenemos todo callado. Estoy cansada de la familia Rivera, estoy cansada del daño que le han hecho a mi hijo. ¡Malas personas! ¡Cómo pueden hablar de mi hijo que hace 18 años que no lo ven porque no les da la gana. ¿Y quién es usted para decir que no estaba enamorada? Eso es mentira. Que lo sepa Andalucía y que lo sepa España entera. Que estoy cansada de la familia Rivera. Dejadme en paz porque era mi marido. Que me dejen en paz a mi y que dejen descansar en paz a mi MA-RI-DO”.