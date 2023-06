Isabel Pantoja devolverá (por fin) el dinero que debe a Loli, la quiosquera

Isabel Pantoja sigue tomando decisiones para hacerse la vida más sencilla. Uno de los temas que tenía aún abiertos judicialmente parece tener una solución cerca. Loli Pozo, conocida como "la quiosquera", fue amiga de la tonadillera durante más de 45 años. Tal era la confianza que se tenían que incluso le dejó 76.000 euros sin muchas más explicaciones cuando esta se lo pidió en Cantora. "Con todo mi corazón se lo presté y hasta hoy", recordaba cuando contó su historia en televisión allá en 2021. Aunque recibió una transferencia de 10.000 euros que le devolvieron, del resto nunca pudo saber nada, ni con burofax de por medio, hasta ahora. El proceso judicial de la demanda ya estaba en marcha y, después de que consiguiera la Guardia Civil entregarle a la cantante la notificación, se ha tomado una determinación para solucionarlo.

"Isabel Pantoja decide pagar la deuda a Dolores del Pozo", anticipó Paloma García Pelayo en 'El programa de Ana Rosa'. A tan solo 24 horas de que venciera el plazo para contestar, "se ha publicado un acuerdo para evitar el juicio". La octogenaria recibirá, por fin, la totalidad de la deuda que tenía esta contraída con ella. Hace 10 días era Isa Pantoja, hija de la cantante, la que explicó que su madre estaba al tanto y que daría las explicaciones correspondientes. "Es una cosa que ella tiene que hablar, es verdad que Loli ha puesto esto en vía judicial y en el juicio dará la explicaciones. Tenemos una versión, pero no tenemos la parte de ella y nunca la tenemos para nada...", explicó.

La vuelta a los escenarios españoles de Isabel Pantoja

Con esta decisión, Isabel Pantoja evita un problema judicial ahora que tiene nuevas fechas cerradas en España. Después del éxito de la gira por Estados Unidos y Puerto Rico, poco se sabía de la tonadillera y ella misma confirmaba en sus redes sociales sus próximos proyectos. A partir del verano empezará por Gran Canaria el 26 de agosto para pasar un mes después por Sevilla y el Estadio de la Cartuja. Barcelona y Madrid, dos de los grandes escenarios, llegarán de cara al final del año y mediados de 2024 en el caso de la capital. "Vamos a celebrarlo y a vivirlo juntos. Os espero de todo corazón", compartía recordando momentos de otros conciertos anteriores. Con esta gira celebra los 50 años como cantante que cumple, como a ella le gusta, con el micrófono y con su público.

Un 2023 que tendrá otra fecha señalada, si todo sale como se ha planteado. Su hija Isa Pantoja se casará con Asraf Beno. De cara a septiembre querría celebrar este enlace que ya ha tenido que posponer en alguna ocasión. De momento está ella sola al frente de toda la organización hasta el regreso del modelo de Honduras. Es uno de los finalistas de la actual edición de 'Supervivientes' que ha enfrentado a gran parte de su familia. Raquel Bollo y sus hijos Manuel y Alma no comprendieron a Asraf en la isla y las continuas broncas con él llegaron a plató. La defensa de su hija a este les llevó a protagonizar numerosos reproches públicos y terminó por distanciarlos irremediablemente. Al igual que lo está con su hermano Kiko Rivera, el cual no se espera que forme parte de una fecha tan señalada como lo es un matrimonio. Era su mujer, Irene Rosales, la que lo confesaba ante los medios. Algo esperable después de que incluso señalara al futuro novio y le dedicará unas palabras que no gustaron en redes sociales.