Isabel Pantoja desvalija su casa de Fuengirola antes de entregarla al comprador: todo lo que se ha llevado

Isabel Pantoja tras vender su ático de Fuengirola decidió vaciar la casa. No solo se ha llevado sus enseres y objetos personales, sino que ha ido mucho más allá. Quién sabe si indignada por tener que deshacerse de la vivienda, pero ha dejado impactados a todos. Contrató a una empresa de mudanzas y en tres enormes camiones se ha llevado todos sus recuerdos, incluido parte del mobiliario que el comprador pensaba que estaba incluido. La tonadillera, quien formalizó la venta el pasado 19 de diciembre ante notario, ha hecho efectiva la operación por 275.000 euros, cifra que le ayudará a descapitalizar su deuda con la Agencia Tributaria. Aunque todavía tiene deudas y propiedades que vender, lo cierto es que cada vez está más cerca de pasar página y poner el contador a cero.

Isabel Pantoja vende su inmueble en Málaga para hacer frente a sus deudas con Hacienda

Ha sido tras hacerse pública la venta cuando se ha sabido qué es lo que Isabel Pantoja se ha llevado consigo. La casa que estaba compuesta de cuatro dormitorios, cuatro baños, varios salones y una imponente terraza tenía una decoración muy llamativa, una que en su día conquistó a Isabel y de cuyas comodidades no quería desprenderse. Así lo refleja que ella misma "desvalijara" su inmueble antes de entregar las llaves al nuevo propietario. "Se ha llevado el lavabo de bronce que había un baño, los splits de toda la casa, más de 70 puertas entre puertas de armario o de habitaciones. La puerta del domicilio quiso llevársela, pero eso no ha podido", ha asegurado Antonio Rossi. Una práctica que, al parecer, no es la primera vez que lleva a cabo, tal y como ha revelado el periodista en 'Vamos a ver'. "Cuando vendió la casa de La Moraleja (Madrid) arrancaron la chimenea de mármol", ha comentado.

La revista 'Lecturas' ha aportado más datos acerca de esta venta. Una casa en la que en su día veraneó con Julián Muñoz y en la que su hija Isa Pantoja llegó a plantearse vivir. Aunque en realidad estaba compuesta por dos áticos que ella unió, el año pasado se deshizo del primero de ellos. La vivienda salió a subasta, aunque solo consiguió embolsarse 126.000 euros. Meses después de aquello el nuevo propietario y ella han vendido ambos pisos contiguos para tener una mejor oferta. Lo que quizás no imaginó era la cantidad que ganaría y el dinero al que tendría que renunciar. Recordemos que en su día lo puso a la venta por 1 millón de euros, siendo poco después cuando lo rebajó a 700.000 euros.

Isabel Pantoja compró los dos pisos en el año 2000 para unirlos y reformarlos al completo. En total sumaban más de 200 metros cuadrados, un fantástico piso que mejorará su situación económica dadas las circunstancias. Ella, por el momento, continúa en silencio sobre esta y otras operaciones inmobiliarias.