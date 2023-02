Isabel Pantoja, de turismo por Nueva York: todos las fotos

Isabel Pantoja ya está en Nueva York, ciudad que está disfrutando al máximo. No ha dudado en hacer turismo acompañada de su equipo.

Isabel Pantoja cantará este viernes 17 de febrero en el United Palace de Nueva York. Ya llevan días en la Gran Manzana después de haber pasado unos días increíble en Miami, desde donde salieron en un jet privado. Mientras llega el momento de subirse al escenario, la cantante y todo el equipo que la acompaña está aprovechado los momentos libres para salir a hacer turismo y disfrutar de la ciudad que nunca duerme. Como no podía ser de otra manera, ha sido su sobrina, Anabel Pantoja, la encargada de retransmitir todos los pasos que están dando.

Han estado paseando por las calles de la ciudad, pero su lugar favorito es Times Square. No han dudado en comprar la cena en un sitio de comida rápida y llevarse sus bolsas hasta la mítica escalera roja que hay en esa plaza. Se sientan allí a ver la vida pasar mientras comen y disfrutan de una buena conversación. Aunque Isabel Pantoja no está en todos los planes, esta no se ha querido perder la oportunidad de visitar la ciudad, donde hace frío, pero les ha sorprendido con un solazo que invita a salir a la calle.

La cantante pasea abrigada por las calles de Nueva York

Han paseado mucho por las calles, pero también han alucinado con la altura de los edificios más míticos de Nueva York. Han tenido tiempo suficiente para salir a ver la ciudad de día y también de noche. No hay nada como desconectar con todo el equipo para así llegar al concierto de este viernes con las mentes despejadas.

Después de un día intenso de turismo no hay nada como disfrutar de una buena comida de mesa y mantel. Están aprovechando para comer la comida típica de allí, que se basa en comer en la calle, pero han querido también comer tranquilos. Para ello han reservado en un restaurante. Allí la presencia de Isabel Pantoja no pasó desapercibida para algunos españoles, que no dudaron en pedirle algunas fotos. Ella, feliz, ha querido cumplir los deseos de sus fans y ha posado sonriente.

Han visitado los edificios más emblemáticos

Una comida en un restaurante de mantel

La cantante está tranquila y feliz. Su gira americana la está disfrutando al máximo. Y no solo porque supone su vuelta a los escenarios, sino porque esto le ha permitido salir de su encierro en Cantora. Pero no todo está siendo ensayos y trabajo, ya que la cantante tiene programado en agenda algunos días libres para descansar. En el nuevo número de SEMANA, podrás ver las fotos exclusivas de lo bien que se lo ha pasado Isabel Pantoja en Miami. Descubrimos a la cantante, relajada y tranquila, en la primera parada de su gira americana. No se separa de su hermano Agustín, que es su mano derecha. ¡Corre a por tu ejemplar y ponte al día de toda la actualidad de la crónica social!