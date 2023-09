Isabel Pantoja en la cuerda floja: sus conciertos en peligro

A Isabel Pantoja le crecen los problemas en plena gira de conciertas. Ni el momento tan especial que vive a nivel profesional le da una tregua. Aunque ha perdido poder de convocatoria, se la vio brillar en su último directo en Sevilla, frente a 6.000 incondicionales. Pero, contra todo pronóstico, la tonadillera ha vuelto a recibir un nuevo varapalo, esta vez de la Agencia Tributaria, que no se olvida de ella. La entidad pública ha decidido retener su sueldo hasta que resuelva sus deudas millonarias y venda, entre otros, Cantora.

Isabel Pantoja ve peligrar su gira española, cerrada hasta abril de 2024

No hay vuelta atrás. La cantante solo percibirá el 20%, aproximadamente, de los beneficios obtenidos por su concierto en La Cartuja sevillana. El resto, irá a parar a Hacienda. Lo mismo sucederá con el resto de conciertos que tiene cerrados hasta final de año y hasta abril de 2024. Así lo ha desvelado este miércoles Antonio Rossi en 'Vamos a ver'. Una drástica decisión de la Agencia Tributaria que haría peligrar su gira por nuestro país. ¿La razón? Todavía no ha saneado sus cuentas.

"Estoy convencido de que Isabel Pantoja jamás habría querido verse en esta situación porque es muy grave", ha comenzado explicando Rossi en el programa de Telecinco. Es por ello, que la madre de Kiko Rivera ya habría visto como embargan sus ingresos. "Si no soluciona sus deudas, solo le dejaran el dinero necesario para subsistir", ha continuado el periodista.

Una situación límite con una única solución

"La Agencia Tributaria busca embargar todos sus ingresos. Aparte de tener inmovilizadas sus cuentas, todo lo que genere ahora mismo va a Hacienda. Le dejaran lo mínimo del 20%, aproximadamente, de lo que perciba por sus conciertos. Siempre manteniendo el sueldo mínimo interprofesional.", contaba Rossi. Cabe recordar que Isabel Pantoja tiene programado su próximo concierto el 30 de diciembre en el Palau de Sant Jordi de Barcelona. Aunque todavía no se pueden comprar las entradas, tiene confirmado otro el 13 de enero de 2014 en el Bilbao Arena Miribilla, al que le sigue su reencuento con Madrid, en el Wizink Center, el 13 de abril. Aunque no ha cerrado con un 'sold out' ninguna de las citas, los beneficios son, como mínimo, cuantiosos.

El periodista ha sido tajante sobre difícil situación que atraviesa Isabel. "Ya no hay vuelta atrás. La ultima solución que tiene es deshacerse de todo su patrimonio para solventar las deudas. O todo lo que genera se lo lleva Hacienda dejándole lo mínimo para subsistir", ha sentenciado. Patrimonio que incluye la finca gaditana de Cantora, refugio de la tonadillera, que heredó tras la muerte de Paquirri, y de la que nunca ha querido desprenderse.

Por el momento, se desconoce cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja al enterarse de la noticia, suponemos a través de una notificación de Hacienda. También es una incógnita el futuro de la gira y si Isabel mantendrá las fechas programadas inicialmente. Un nuevo varapalo para la madre de Isa Pantoja, con la que no tiene relación, como ha confirmado esta última.