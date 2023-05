Isabel Pantoja causa furor con sus nuevos conciertos

Desde que volviera de su gira por Estados Unidos, Isabel Pantoja es una mujer nueva. Mientras que intenta hacer frente a la muerte de su madre y su hermano, así como las desavenencias con su hijo, Kiko Rivera, la tonadillera está centrada en el trabajo. En concreto, la cantante tiene la mirada puesta en los próximos conciertos que le llevarán de gira por España. El anuncio de tres nuevas fechas de su tour ha causado furor entre sus seguidores, quienes han corrido a hacerse con las entradas a pesar de sus precios.

Aunque aún faltan muchas localidades por vender, lo cierto es que las tres nuevas fechas de la gira de los 50 años de Isabel Pantoja en la música han levantado pasiones entre sus seguidores. No la dejan sola en estas importantes cita para ella y prueba de ello está en la rapidez en la que se han vendido la gran mayoría de ellas. La tonadillera pasará por La Cartuja de Sevilla el 23 de septiembre, el 30 de diciembre hará lo propio en el Palau de Sant Jordi de Barcelona y el 13 de abril de 2024 cantará en el Wizink Center de Madrid. De momento no ha hecho "sold out", pues aún queda bastante tiempo por delante, pero sí se ha podido ver que ha habido mucho movimiento a la hora de conseguir las entradas.

En el caso de la parada en la capital hispalense, las entradas oscilan entre los 49,50 euros las más baratas y 187 euros las más caras. Estás últimas corresponden a las de pista, las que están más cerca del escenario. Echando un vistazo por la web de venta de entradas de los conciertos de Isabel Pantoja, podemos ver que las más baratas están muy cerca de hacer "sold out" y son los tickets de 99 euros los que más se resisten.

Por su parte, las entradas de su concierto en Barcelona tienen otro rango de precios: 60,50 euros las más baratas y 176 euros las más caras. Ahora mismo, a la hora de escribir el artículo, tan solo se han vendido la mitad de las localidades, siendo las entradas de 77 euros las que parece que más cuesta vender. Hay que tener en cuenta que aún quedan muchos meses por delante y que esta parada tiene lugar tan solo un día antes de finalizar el año. En el caso de Madrid, encontramos las entradas más baratas por 71,50 euros y las más caras por 176 euros. Ahora mismo, hay varias localidades vendidas, aunque las que se encuentra situadas en pista, más cerca del escenario, y que cuestan 159,50 euros, parece que se resisten todavía. A pesar de esto, había ganas de que Isabel Pantoja volviera a los escenarios y confirmara nuevas fechas de su gira y esto se ha traducido en la velocidad en la que se han vendido las primeras entradas nada más anunciarse las paradas.

Isabel Pantoja volverá a conquistar a su público

En agosto, Isabel Pantoja podrá volver a sentir el calor de su público el 16 de agosto con su gira "Enamórate" en Gran Canaria. Será la última parada de este tour con el que ha llegado hasta América, en donde ha vuelto a resurgir como el ave fénix. Será entonces cuando podamos volver a ver a la tonadillera puesto que no la vemos en público desde que acudiera al Baile de la Rosa de Mónaco.