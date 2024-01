Cancelados los planes de mudanza de Isabel Pantoja: la razón que paraliza la venta de Cantora

Isabel Pantoja no gana para disgustos. Parece que no ha empezado con todo el buen pie que podría el 2024. Esto a pesar de que su último concierto, en el marco de su gira 50 aniversario, fue todo un éxito. La sevillana volvía a subirse a un escenario el pasado fin de semana en Bilbao. Y lo hacía ante un público entregado conformado por algo más de 5.000 personas. Aunque su cita no estuvo exenta de polémicas, con bronca y sonados dardos incluidos, Isabel estuvo pletórica, demostrando una vez más su gran poder de convocatoria. La tonadillera está centrada en su trabajo con el objetivo de zanjar de una vez por todas los problemas que arrastra con la Agencia Tributaria. Ajena a las polémicas que la rodean, ha tomado la drástica decisión de mudarse a Madrid para poder atender sus numerosos compromisos laborales. Sin embargo, los planes de mudanza a la exclusiva casa por la que dejará Cantora están en peligro ante la imposibilidad de vender su icónica finca por un motivo de peso.

La millonaria cifra que pide Isabel Pantoja por su finca Cantora

Está decidida a dejar atrás sus problemas con Hacienda y eso pasa inevitablemente por deshacerse de Cantora. Para ella, la finca gaditana que le dejó en herencia el fallecido Paquirri tiene un valor que va más allá de lo económico. Además de ser la joya de la corona de su patrimonio, es el lugar donde se ha refugiado en las últimas décadas para alejarse del foco mediático y las polémicas. Ahí ha vivido sus momentos más felices cuando el torero aun estaba vivo y donde ha visto crecer a sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivero. Es tal el apego que siente por su domicilio que ha decidido ponerlo a la venta por 15 millones de euros. Una cifra que supera con creces la última tasación que se hizo sobre el inmueble de 2.000 metros construidos y 500 hectáreas de terreno.

Tras poner en venta su ático de Fuengirola para hacer frente a sus deudas, la sevillana ha seguido el consejo de su hermano Agustín y su productor de cara a deshacerse de Cantora. De hecho, ya tiene elegida su nueva residencia en la capital donde se trasladará de forma permanente. Se trata de un casoplón de 650 metros cuadrados y 3.000 de jardín localizado en la exclusiva urbanización de Santo Domingo, a las afueras de Madrid. El alquiler de su nueva residencia se sitúa entre los 4.500-8.000 mensuales. Una cantidad que, aunque abultada, supone un ahorro más que considerable en comparación con lo que paga en la actualidad por el mantenimiento de su finca. Parecía que el "desmantelamiento de Cantora" era inminente, pero no es oro todo lo que reluce.

La categorización de Cantora que dificulta su compra por el dinero que pide la tonadillera

No le va a resultar fácil a Isabel Pantoja vender Cantora. No, por lo menos, por el dinero que pide por ella porque es una cantidad "inalcanzable". Así lo ha manifestado Antonio Rossi, quien asegura que su valor "es muchísimo menor". Pero esta no es la única barrera con la que se ha encontrado Isabel Pantoja para encontrar compradores. "Los 15 millones son inasumibles porque lo que ella vende de la finca es que se puede construir un parque eólico o un huerto solar. No es cierto. Ella está ofertando una cosa que no es posible. El terreno forma parte de la Red Natura 2000 y es un espacio protegido. Ella quiere recurrir la medida en Europa", ha indicado en el programa 'Vamos a ver'.

Este es el principal escollo que se interpone entre la nueva vida que quiere inaugurar Isabel Pantoja y que no va a ser fácil de rebasar. La categorización de Cantora como espacio protegido impide una intervención en el terreno que justifique el desembolso millonario por parte de un posible comprador. "Ella está muy cabreada porque la finca de al lado tiene un parque eólico enorme. Isabel tuvo la oportunidad en su momento de construirlo, pero alega ahora que no se enteró cuando le dieron la opción de interponer un recurso cuando se creó la Red Natura", sostiene el periodista. Antes este panorama, a Isabel solo le quedan dos escenarios posibles. O bajar el precio de su finca al valor real de tasación, establecido en 4 millones de euros, o tratar por todos los medios que Europa le de la razón. Una opción que, inevitablemente, llevaría varios años.