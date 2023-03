Isabel Pantoja, camuflada, llega España tras su gira americana con Agustín Pantoja

Isabel Pantoja ya está de nuevo en España. Tras el último concierto del 26 de febrero en Puerto Rico, da por finalizada su gira 'Enamórate'. Vuelve al país tras visitar varios lugares de América intentando camuflarse y llena de maletas. Después de un largo viaje, este mismo miércoles ha tomado una furgoneta tras aterrizar en el aeropuerto de Jerez junto a su hermano Agustín Pantoja. Para intentar pasar desapercibida en Cádiz, ciudad donde está su finca Cantora, como puedes observar a continuación, se ha escondido tras su abrigo negro, la capucha, gafas de sol y mascarilla.

En esta serie de conciertos no ha estado sola. Junto a ella también ha disfrutado de Miami, Nueva York y Los Ángeles a comienzo del mes de febrero, los otros lugares donde ha cantado, su sobrina Anabel Pantoja. Mientras que sus tíos han abandonado el aeropuerto por una puerta más escondida, ella ha salido por la principal. Allí se ha topado, de golpe, con toda la prensa reunida. Ante la pregunta sobre el posible hijo de su padre Agustín Pantoja, Pinocho, no ha querido contestar. No quiere verse de nuevo en este tipo de polémicas con el buen sabor de boca que han traído de esta gira. “Me lo he pasado de puta madre, hemos tenido una de éxito y me vais a respetar, porfi”, decía al tiempo que vigilaba que todas las maletas entraran en los taxis.

Mientras realizaban los conciertos y ensayos, Anabel, Isabel Pantoja y su equipo se han hospedado en hoteles de gran nivel. Ellos mismos han sido los encargados de compartirlo con todos sus seguidores y no se han escondido, saliendo incluso de fiesta o dando un paseo por las calles de la Gran Manzana americana. Antes de ese gran concierto en el Coliseo de San José, donde consiguió un lleno, se quedó en Sheraton Puerto Rico Hotel Casino. Este hotel de lujo de cuatro estrellas se encuentra situado en plena costa del Caribe. Allí las habitaciones rondaría los 500 euros la noche cuentan con todo tipo de comodidades y vistas al inmenso mar.

Isabel Pantoja deja el restaurante de Fuengirola a su suerte

Isabel Pantoja tiene muchos frentes abiertos a su llegada a España más allá de la música. A la preparación para sus próximos conciertos en el país, como el del 26 de agosto en el Gran Canaria Arena, sumará la preocupación por su antiguo restaurante ‘Cantora’. Tal como pudimos saber en SEMANA en exclusiva, el Ayuntamiento de Fuengirola se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto y finalizar la cesión del mismo, que se realizó años atrás, tras no tener ninguna actividad. En las últimas semanas, de hecho, este lugar ha sido objeto de dos robos y diversos actos vandálicos, con las consiguientes complicaciones judiciales que esto trae. Sin duda, todo un quebradero de cabeza.

Este lugar se encuentra en unas muy condiciones complicadas, pareciendo estar ciertamente abandonado. Se ha visto el mobiliario principal completamente destrozado, lleno de cristales rotos y con sus paredes llenas de huecos y zonas rotas. El restaurante, situado en Málaga, comenzó su actividad en 2001 y tuvo muchos altibajos. Para no deshacerse de él, y antes de que se haya llegado a esta situación, lo alquiló a una familia asiática hasta diciembre de 2022. Allí montaron el buffet 'Wok' que parece ha corrido la misma suerte que el negocio anterior. Ahora, todo esto ha llevado al consistorio a no querer contar con él y buscar una solución, en la que tendrá algo que decir la cantante.